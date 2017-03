Veinte negocios, en el punto de mira para desmantelar sus terrazas

Si tenemos en cuenta que en Granada hay más de 900 negocios de hostelería con terrazas; que solo 20 incumplan las reglas puede parecer poco significativo. Pero si tenemos en cuenta que estos 20 negocios llevan meses recibiendo notificaciones en las que se les advierte de sus reiterados incumplimientos, el dato adquiere otra dimensión.

Como el que avisa no es traidor, sino avisador, el pasado martes la Policía Local dio cumplimiento a la ordenanza municipal y se llevó en un camión 25 mesas de dos bares situados en la plaza de la Pescadería y Marqués de Gerona. Y éste es el principio. La concejal de Comercio, Raquel Ruz, explicó ayer que estos requerimientos se venían realizando desde el mes de noviembre. La cercanía de las Navidades hizo que el Ayuntamiento mirara hacia otro lado, pero hace un mes volvió a recordar a los negocios la necesidad de ajustarse a la normativa y quitar esas mesas para las que los negocios no tenían permiso. Oídos sordos. Y en esta misma situación el Consistorio reconoce que hay otros 20 establecimientos. "Hay un plan trazado y establecido. Hemos intentado no hacer daño ni quitarlas en fin de semana, ni en puentes ni en Semana Santa para que la actuación sea lo menos perjudicial posible pero esto se va a seguir haciendo", advirtió ayer Raquel Ruz.

Se va a actuar con contundencia, llevamos avisando mucho tiempo y al final todo llega"

La concejal quiso dejar claro que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo un seguimiento firme. "Sabemos quiénes incumplen y queremos que ellos sepan que lo sabemos", añadió la concejal, quien explicó que el incumplimiento más habitual es tener permiso para poner, por ejemplo, 10 mesas, y poner 20 o 25. Aunque todos estos casos han sido sancionados, desde el Ayuntamiento recuerdan que los incumplimientos reiterados terminarán con la retirada de la licencia.

Aunque los primeros enclaves sobre los que se está actuando son aquellas plazas con más relevancia monumental (plaza Nueva, Pescadería, Bib-Rambla y Romanilla), Ruz reconoce que el problema está extendido por todos los barrios de la ciudad.

"Se actuará con contundencia, llevamos avisando mucho tiempo y al final todo llega", indicó la responsable de Comercio y Turismo.