Vicente Aguilera, condenado por propinar un puñetazo a Torrente

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada condena al concejal popular del Ogíjares Vicente Aguilera al pago de una multa por un delito leve de lesiones contra el exdiputado provincial José Torrente, quien a su vez fue portavoz del edil Juan García Montero, precandidato a la presidencia del PP de Granada.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, condena a Aguilera a 45 días de multa con un cuota diaria de 6 euros (270 en total) y a que indemnice a Torrente en la cuantía total de 600 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juzgado considera probado que, el pasado 18 de abril sobre las 19:00 horas, Torrente estaba junto a otras personas en la puerta de la sede del PP de Granada para la presentación de las inscripciones de los electores que iban a participar en el proceso de elección de presidente de su partido. Se acercaron entonces a la sede, entre otros, Vicente Aguilera quien, "en actitud agresiva" le manifestó que era un "falso y sinvergüenza" y, a continuación y sin que hubiera por parte de Torrente "conducta provocativa", le propinó un puñetazo en el pecho que le causó lesiones y un dolor en la región pectoral.

Durante la celebración del juicio rápido por estos hechos, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron el pasado martes día 23 de mayo en sus conclusiones definitivas una sentencia condenatoria para Aguilera, mientras que la defensa pidió la libre absolución al entender que no se había desvirtuado la presunción de inocencia del acusado. Torrente ratificó durante el juicio los hechos que denunció ante la Guardia Civil y aseguró que fue agredido en la puerta de la sede del partido en Granada tras recibir un puñetazo en el pecho que le causó "un fuerte dolor y un estado de ansiedad".

Por su parte, Aguilera negó los hechos y mantuvo que no hubo ningún puñetazo durante la discusión. A este asunto se refirió ayer la secretaria general del PSOE de Ogíjares, Belén Rosales, para pedir la dimisión de Aguilera por estar "desacreditado para representar los intereses de la ciudadanía".

En un comunicado, Rosales dijo o que si no pone su cargo a disposición del alcalde, será éste, Francisco Plata, el que deba presionarle para que abandone su responsabilidad actual. El PSOE censuró que Aguilera "no haya tenido la suficiente sensibilidad para reconocer su actuación y pedir disculpas y, posteriormente, dejar su acta de concejal". La dirigente socialista indica que Vicente Aguilera "no puede seguir más tiempo como concejal porque no es ejemplo para nadie y está desacreditado para representar los intereses de la ciudadanía".