Vox decide mantener la acusación en el caso Serrallo y ahora carga contra el PP

La formación política Vox, personada como acusación popular en el caso Serrallo, ha decidido que, después de estudiar una posible retirada de su acusación contra los concejales del PP investigados en la causa, "no hará cambio alguno". Es decir, que seguirá proponiendo la posible responsabilidad penal de los ediles que componían la junta de gobierno municipal en el mandato de José Torres Hurtado. Y el partido adopta esta decisión a la vez que su presidente, Ignacio Nogueras, lanza duros reproches contra los populares, por la posición adoptada en los últimos días.

En un escrito remitido a este periódico, Nogueras insiste en que la posibilidad estudiada por su formación en las últimas fechas de retirar su acusación judicial respecto de los concejales investigados fue fruto de la petición de algunos de los imputados del PP. Pero lamenta las declaraciones vertidas por los responsables de ese partido, tras hacerse públicos esos contactos mantenidos. El presidente de Vox dice que se siente atacado.

"No tiene sentido alguno que desde ahí (el PP o los concejales implicados) se haga una petición a Vox y ahora ataquen a esta formación", expone Nogueras en su escrito, donde continúa con la formulación de una pregunta: "¿Acaso ha dicho alguien en el PP que es falso que me lo solicitaran? Ya no es tiempo de decirlo, pues se les vería el plumero".

El máximo responsable de Vox, en declaraciones a este medio la semana pasada, se mostró abierto a estudiar un cambio en su posición judicial, en la línea de desligar de esta imputación a los concejales que en 2012 votaron a favor de los cambios que permitieron abrir una discoteca en el Serrallo, construida en los terrenos destinados a un parque infantil. Incluso Nogueras aseguró que había hecho consultas a la dirección nacional y que el día 26 tenía prevista una reunión con un dirigente de su partido que visitaba Granada y al que tenía previsto exponerle la situación. En paralelo, cumpliendo los plazos judiciales, el abogado de Vox remitió al Juzgado un escrito en contra de la petición de archivo que estos concejales del PP han remitido para ser resuelto en la Audiencia Provincial.

Vox ha decidido ahora que, "previo estudio de lo actuado en el procedimiento (judicial), no hará cambio alguno, manteniendo íntegramente la posición defendida en sus escritos", que es muy dura con los concejales del PP. La opción de cambiar de rumbo queda, pues, descartada por completo una semana después. Y de los escritos de Vox y su presidente se infiere una tensión manifiesta con representantes del PP por la gestión de este asunto.

"He percibido gran interés en quienes desde el PP se han prestado a la desacreditación general, buscando hacer notoria la necesidad de ser desimputados", señala Nogueras, quien recuerda que la situación judicial de estos investigados ya no depende de Vox, pues está en manos de los jueces.

En cuanto a la posibilidad -mencionada por el propio Nogueras en sus declaraciones de la semana pasada a este periódico- de que se facilitara una moción de censura en el Ayuntamiento de la capital si los ediles del PP resultaban alejados del caso Serrallo, Vox apunta que su postura es que no deben producirse dimisiones hasta que no haya sentencias condenatorias.