"Whatsapp es una herramienta arrojadiza de agresión y violencia, sobre todo, en los adolescentes"

Hace unas semanas unos padres preocupados por su hija se acercaron a dependencias policiales. Su hija de 19 años se ha ido con un hombre, que creen que la maltrata, y no saben qué hacer. Tienen incluso un vídeo en el que se ve cómo él le pega pero ella no quiere denunciar porque quiere estar con él. Sin embargo, había una solución y por parte de la UFAM se les asesoró sobre lo que podían hacer: la denuncia la podían interponer ellos y no lo sabían. Éste ha sido un caso más de todos los que pasan por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Granada, grupo que desde hace una década tiene al frente al inspector Miguel Nestares (Granada, 1974).

-Antes era SAF (Servicio de Atención Familiar) y UPAP ( la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) y ahora es UFAM, ¿cuál es la diferencia?

-El SAF era antes lo que ahora es UFAM Investigación y la UPAP, la actual UFAM Protección. Fue con el Plan Estratégico de la Policía del 2013 al 2016, cuando la Dirección General de Policía se atribuyó como reto personal la atención totalmente personalizada, integral y asistencial , aún más, si cabe, de la que se estaba ofreciendo hasta ese momento, aportando ese plus del servicio a las víctimas de violencia de género primer momento en que por parte de la Policía se tuviera conocimiento. Todo ello para reducir la posible segunda victimización que pudiese sufrir una persona afectada por todo el proceso policial , procesal y judicial que conlleva. Ante ello, ya en el año 2015 se crea lo que es la UFAM cuyo lema es La especialidad en la proximidad.

-¿Qué es eso de 'La especialidad en la proximidad'?

-Cuando la Policía tiene constancia de un caso de violencia de género se hace una atención especializada, específica, integral y personalizada desde el minuto cero, en el que no sólo se da atención para investigar lo ocurrido, sino que se atiende a la víctima a nivel de protección, asistencial...

-Para ello, habrá que tener una preparación específica...

-Hacemos cursos especializados y ahora con la creación de la UFAM se ha potenciado. Tenemos un curso de 90 horas durante tres semanas en Madrid que están realizado los agentes de la UFAM que tiene una carga muy importante en las diversas materias en la formación de atención a las víctimas. Además también realizamos cursos descentralizados para preparar, no solo a los miembros de la unidad, sino a todos los policías que tienen que ver en algún momento de la intervención en casos de violencia de género. Por ejemplo, cuando hay una actuación operativa a las 3 de la mañana, que esos agentes sepan manejar la situación y darle siempre, esa asistencia y auxilio a la víctima. Precisamente ahora del 13 al 16 de marzo tenemos unas jornadas en esta materia para preparar a nuestros policías.

-¿Cuál es el proceso cuando se registra un caso de violencia de género?

-Depende del caso y la situación concreta, tenemos que manejar todas las variables y cada caso requiere una actuación concreta. Lo principal de estos casos y por encima de todo es el auxilio y la protección de la mujer, por lo que vamos a primar esa actuación. Ahora tengo un caso de un aviso de terceras personas por un posible caso de violencia de género, por lo que he comisionado a una dotación policial, para que se persone en el domicilio. En este caso es importante enviar a unos policías al domicilio para comprobar el hecho y prestar asistencia y protección a la mujer en caso necesario. Porque, si directamente llamamos a la mujer y está con él, ahí ella ya corre un peligro, entonces se envía una patrulla para que actúe en consecuencia. En el caso de que sea la víctima la que viene a Comisaría, nos entrevistamos con ella, actuamos conforme al Estatuto de la Víctima que es muy importante y que la Policía tiene muy presente, le prestamos esa atención integral de la que estamos hablando, le damos información de lo que va a pasar a nivel policial, le informamos de los derechos que le asisten conforme a la Ley Integral... y analizamos toda la información para determinar exactamente qué tipo de violencia está sufriendo, para precisamente poder darle esa asistencia y protección totalmente especifica y personalizada.

-¿En qué consiste ese análisis?

-Cuando viene una mujer, lo primero que se hace es una entrevista reservada con ella. Se realiza así por dos motivos: primero para contribuir activamente a tranquilizarla, ya que para ella es una situación complicada, también intentamos ver qué tipo de violencia está sufriendo, qué circunstancias la rodean, si hay convivencia, si tiene hijos, si hay denuncias anteriores... para garantizar también su protección. Todo ello de una forma rápida para poder darle una asistencia integral y reducir la posible victimización secundaria que pudiese padecer.

-Además de recopilar información, ¿qué se le dice a la víctima en esa entrevista?

-Se le da toda la información posible, no sólo de los recursos de los que dispone, sino de la actuación que va a hacer la policía y de lo que va a pasar a nivel procesal. Hay veces que estamos dos horas hablando con la víctima y no hemos escrito ni una letra, algo que no ocurre cuando vas a denunciar otro tipo de delito. Aquí no importa el tiempo, podemos estar con la mujer lo que haga falta. Damos esa labor asistencial a la mujer, aunque advertimos que no somos ni psicólogos, ni juristas, eso lo derivamos a los servicios y estamos coordinados con todas las instituciones dedicadas al ámbito de la violencia de género. Le vamos a ofrecer soluciones, y la vamos a tender nuestra mano para que vea que no está sola, que es lo más importante porque eso es algo fundamental, para que vea que hay salida.

-¿Cómo se consigue crear esa atmósfera?

-Normalmente vienen temerosas y a los cinco minutos de conversación empiezan a mirarte a los ojos, y se dan cuenta que sabes de lo que esta hablando, que sabes cómo se siente, y que en ese momento se da cuenta de que estás en la posición de poderla ayudar. Para ello es muy importante la empatía, una cualidad que tienen todos los que trabajan en la unidad, que son policías a los que le gusta este área del trabajo, con mucha capacidad de ayuda porque eso es lo que nosotros podemos ofrecer, ya que es lo que más nos importa, la asistencia a la víctima. Es por esto por lo que yo llevo ya aquí 10 años, me gusta el trato con las personas y poder ayudarlas y es lo que nosotros intentamos hacer. Es un servicio muy humano. Es el espíritu de la UFAM.

-¿En ese momento se interpone la denuncia?

-Una vez nos ha relatado todo, formalizamos con ella la denuncia. Hacemos un relato cronológico de los hechos y vamos recogiendo los hechos y todas las circunstancias: el tipo de violencia, si hay agravantes (en presencia de los hijos...) y, posteriormente, la denuncia, junto al atestado y la investigación policial, la remitimos al juez y al Ministerio Fiscal.

-Una vez interpuesta la denuncia, ¿todas las víctimas tienen protección?

-Bueno, la orden de protección son unas serie de medidas tanto civiles como penales que tiene que interponer el juez. La solicitud la puede hacer ante la Policía o ante el Juzgado, pero aquí nosotros se la ofrecemos. Esa orden de protección establece medidas cautelares que establece el juez, y se determina, por ejemplo, si la mujer se queda con el uso provisional de la casa, si necesita una pensión a cargo... Y también dentro de la orden de protección está la orden de alejamiento, que también lo establece el juez. Luego está la VPR que se incluye dentro del sistema VioGen.

-¿Qué es la VPR?

-Cuando tenemos toda la información, en el momento de la denuncia, lo que se realiza es la Valoración Policial de Riesgo (VPR). Eso se realiza a través de un sistema informático que se denomina VioGen, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, y que es común entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También tenemos convenios de colaboración con Policía Local, que también llevan temas de protección a las víctimas.

-¿Y para qué sirve?

-Se trata de una batería de preguntas que se realizan a raíz de la denuncia, en la que se analizan las circunstancias que rodean a la mujer y de ahí sale un riesgo establecido, que puede ser no apreciado, medio, alto o extremo. Luego el riesgo puede variar, porque aunque se trata de un programa muy perfilado, no deja de ser un programa, por lo que el Policía puede modificarlo.

-VioGen ha sido incluso copiado en otros países...

-Sí, es un programa modelo que tiene mucha fama a nivel internacional que está muy depurado, hace un trabajo muy serio e importante. A raíz de ahí se establecen unos niveles de protección a la víctima. Es muy completo, te va mandando alertas, se realizan evoluciones del riesgo. Cada nivel de Riesgo lleva aparejadas unas medidas concretas de protección que ya están determinadas en la Instrucción 7/2016 de SES.

-¿En qué consiste esa protección? ¿Todos los niveles de riesgo la tienen?

-Sí, todos. Lo que pasa es que si tenemos un 'no apreciado', a lo mejor la medida implantada es ponerse en contacto con la víctima cada cierto tiempo. En riesgo extremo, es una escolta personal a la víctima. Normalmente este tipo de riesgo es fugaz y dinámico, porque en principio viene aparejado por la comisión del delito y vamos a comisionar y proceder a la búsqueda de la persona que pone a la víctima en riesgo para arrestarlo. Si el detenido pasa a prisión, el riesgo baja de forma automática. Cada víctima tiene asignado un policía. El policía de protección, que le va a hacer los acompañamientos a sede judicial o a casa de acogida, se entrevista con ella y contacta con ella cuando es necesario. También se entrevista con el agresor.

-¿Hay mucho volumen de casos activos?

-El número es dinámico y va cambiando. Hay mujeres que están activas y pasan a inactivas o, al revés, aparecen nuevas víctimas... Por lo que no se tiene un número de referencia concreto. La verdad es que VioGen sí que permite comprobar mucho más rápido el historial de una víctima y es una herramienta fundamental para la protección de las víctimas.

-En este sentido, ¿cómo es el papel de las redes sociales?

-Whatsapp es una herramienta arrojadiza de agresión y violencia y ahora en la adolescencia más todavía. También Facebook. En este caso, trabajamos con el Grupo de Delitos Tecnológicos de forma habitual. Es raro el día que no tenemos alguna intervención conjunta.

-Además de la violencia de género, ¿de qué más se encarga la UFAM?

-Nos encargamos de todos los delitos relacionados con la violencia de género, la violencia doméstica, delitos relativos a la familia, la atención especializada a las víctimas de los grupos mas vulnerables, menores y personas con discapacidad... También abordamos el tema de libertad sexual, en los que se dan agresiones, abusos, tocamientos en vía pública... independientemente que haya relación afectiva.

-Hablando de violación, hace poco saltó la noticia de la denuncia de una joven aquí en Granada...

-Por lo general que haya alguna violación aquí es algo inusual, tenemos alguna denuncia de algún tocamiento. Granada es una ciudad estudiantil, de mucha discoteca, alcohol... Hay ocasiones en que, a consecuencia de estas circunstancias, se producen algunos casos de esta índole. Nosotros intervenimos de forma inmediata en la investigación de todos este tipo de hechos.

-Y dado que lleva una década al frente de la unidad y que es un trabajo en el que prima la empatía, ¿hay algún caso que le haya marcado de forma especial?

-Realmente todos. Aquí siempre hay miles de casos que te marcan. Me gusta mi trabajo porque tengo poder de ayuda sobre las personas. Todas las situaciones que tratamos nos marcan siempre. Y, por encima de todo, valorar a los grandes policías que forman parte de la UFAM que hacen un gran trabajo en la asistencia a las víctimas.