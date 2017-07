Yoko Ono gana un pleito en Granada por la marca de cerveza John Lemon

La cervecera con sede en Sevilla no aceptó en ese momento la petición de Yoko Ono, de modo que ésta tuvo que acudir a la Justicia para forzar a esta resolución. La sentencia del Mercantil de Granada explica que la ley establece que "existe mala fe si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente". Y en este caso, la empresa se ha allanado a la demanda después de no haber cumplido el requerimiento que le hizo inicialmente la artista japonesa.

Dado que no están en uso comercial, la propietaria de los derechos de Lennon remitió a la empresa cervecera una petición para que retirara las marcas objeto de impugnación, aduciendo para ello, entre otras cosas, el hecho de que no se estén empleando en el mercado desde hace varios años.

La petición de la pareja sentimental del famoso compositor y cantante de Liverpool solo se refiere al futuro uso de la marca, si bien no hay reclamación económica alguna por la utilización en el pasado de un nombre tan similiar al de John Lennon. Lo que sí ha aceptado el juez granadino es imponer a Heineken el pago de las costas procesales de esta demanda por no haber atendido con anterioridad a las peticiones de Yoko Ono.

Dado que esta renuncia de Heineken no parece perjudicar a terceras partes ni al interés general, el juez no continuó con el proceso de juicio ordinario y directamente estimó la demanda.

La demanda presentada en febrero de este año solicitaba la "declaración de caducidad por falta de uso de diversas marcas de titularidad de la demandada". En total, la sentencia que ha puesto fin al pleito se refiere a 13 marcas registradas en España, todas ellas variantes de John Lemon, John Lemon & The Citrus Brothers y John Lemon & The Citrus Brothers The Famous Alcoholic Drink.

Mucho más que bebidas en juego

Las 13 marcas que da por caducadas la sentencia estimatoria de la demanda de Yoko Ono, son variantes de los nombres John Lemon , John Lemon & The Citrus Brothers y John Lemon & The Citrus Brothers The Famous Alcoholic Drink. Pero no todos los registros se refieren a cervezas ni a bebidas alcohólicas. La empresa cervecera tenía el nombre de John Lemon registrado en otros apartados como los que hacen referencia a casi cualquier producto alimentario, como café, salsas, helados, miel, leche, aceites, huevos, pasteles, hortalizas, legumbres, flores etc. Pero también en los servicios de restauración o de publicidad, entre otros. De modo que, por ejemplo, Heineken podría abrir bares con ese nombre.