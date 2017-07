El abogado del padre pide acabar con el conflicto

El abogado del padre de los menores, Alfonso Alonso, confió ayer en que la madre entregue hoy a los niños en el Punto de Encuentro Familiar tal y como ha estipulado el Juzgado de Primera Instancia Número 3. "Es muy difícil valorar esta situación. Creo que es desproporcionado y que no merece la pena lo que ha dicho que va a hacer y lo digo desde el total respeto hacia ella al igual que también pido respeto para mi cliente", detalló Alonso en cuanto a las declaraciones de Juana Rivas en las que aseguró que no entregará a sus hijos.

Alonso, quien lamentó la "instrumentalización" de este procedimiento al afirmar que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia de género, afirmó ayer que comprende "humanamente" como se puede sentir Rivas pero a su juicio, la "situación es mucho más sencilla de lo que ella quiere transmitir a la opinión pública. "Tenemos dos sentencias españolas judiciales de primera Instancia y de segunda Instancia, que han visto cuatro jueces, en las que se ha entendido que de acuerdo al convenio de la Haya se ha producido un traslado ilícito y que no hay razón alguna para que no se produzca la restitución", dijo. "Esto, en términos prácticos", añadió "es algo normal dentro de la Unión Europea", destacó Alonso quien recordó que se trata de sentencias frecuentes y que no son irreversibles. "Lo único que se discute es un regreso de unos niños y cabe la posibilidad de que los jueces en Italia le den la custodia a la madre e incluso los autoricen a vivir a España cuando se hagan las cosas correctamente", indicó.

No entregar a los niños puede conllevar un delito de desobediencia a la autoridad

El abogado lamentó como esta situación ha provocado que "todo el mundo lo esté pasando mal", tanto la madre como el padre pero también los niños. "Yo espero que haya tranquilidad y que se cumpla la sentencia y resolver esta crisis familiar crónica de una manera efectiva", detalló.

En cuanto a la condena de su cliente por maltrato prefirió no ahondar en este tema. "Habría muchas cosas que explicar. No queremos entrar en ello ni incidir en el pasado. Como abogado de él, solo espero que esto se resuelva". Asimismo, detalló que Rivas puede acudir a la justicia italiana. "El convenio de La Haya no entra en si una persona es mejor o peor para los niños o no. Sólo dice que tienen que volver a su lugar de residencia y a partir de ahí los padres deben explicar las cosas para que el juez determine custodia o donde pasan las vacaciones". En este sentido, recordó que "todo es pactable pero hay que restablecer la situación. "Pido sosiego. Es duro y ha sido duro, comprendo el dolor de ella y el de mi cliente. Siempre hay dolor, pero con calma las cosas se solucionan. Lo que toca es cumplir la resolución". En caso de no entregar a los niños la mujer podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. "De verdad, no merece la pena", insistió.