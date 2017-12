El 'lobby' del acelerador se centrará ahora en buscar la implicación de la UE

Todas las miradas están ahora puestas en la Unión Europea. Una vez que Fusion For Energy ha confirmado que Granada es la opción europea para albergar el acelerador de partículas IFMIF-Dones, ahora el trabajo recae en la Comisión Europea, en su capacidad para negociar con Japón que este proyecto transformador se ponga en marcha y, además, lo haga en los cuatro millones de metros reservados para ello en Escúzar. Pero claro, el 'lobby' formado por las instituciones granadinas no tiene ninguna intención de quedarse de brazos cruzados en esta segunda fase, crucial, para la consecución del acelerador.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, anunció ayer que ahora la comisión en el que están integrados las instituciones granadinas se centrará en buscar apoyos comunitarios para conseguir que prevalezca Granada sobre su único competidor: Japón.

El IFMIF-Dones marcará "un antes y un después" en el desarrollo económico de Granada

"Hemos pasado un corte necesario", indicó Cuenca, que confió en que ahora desde el Gobierno de España y la UE se defienda este proyecto para Granada. En esta línea, los miembros de la comisión permanente iniciarán contactos con representantes del Parlamento europeo para que hagan su defensa de la candidatura de Granada. También pidió al Gobierno de España que "apriete" para impulsar la candidatura europea al acelerador, recordando que en cualquier caso la provincia "tiene todas las papeletas" hoy por hoy, lo que abre "un escenario magnífico para los próximos años".

Cuenca, que destacó que si la candidatura ha superado la primera criba ha sido gracias al trabajo "leal" y "riguroso" de todas las instituciones, no fue el único que ayer sacó pecho de este primer hito en la carrera granadina por el acelerador. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, coincidió con el alcalde en que ahora todavía queda por delante mucho trabajo. "Es un paso más, pero aún no está conseguido. No podemos bajar la guardia, hemos de seguir remando con más intensidad en la misma dirección", apuntó el presidente provincial.

Entrena dejó claro que la consecución del proyecto IFMIF-Dones "significará un antes y un después para la provincia", convirtiéndose en una "locomotora" muy importante para el desarrollo granadino. "Es un proyecto científico vinculado a la industria, en la línea del cambio productivo que queremos potenciar".

El presidente de la Diputación también destacó el acuerdo institucional y el trabajo coordinado que han realizado organismo y distintos sectores sociales para conseguir consolidar la candidatura granadina, que podría movilizar mil millones de euros en sus dos fases de construcción y generar cientos de empleos.

La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, también coincidió en que la apuesta por el IFMIF-Dones es uno de los mejores ejemplos de "colaboración" entre las instituciones, mostrando su enorme "satisfacción" tras superar esta primera fase de la candidatura. García destacó "lo importante que es este proyecto para Granada" en lo referente a "investigación, conocimiento y empleo", así que garantizó que todos los implicados seguirán trabajando, ahora "pendientes de que la Comisión Europea decida qué se va a hacer".

Por su parte, el senador del PP Luis González destacó ayer especialmente el papel que ha jugado el Gobierno central y el Ministerio de Economía para la elección de Granada como candidata europea. "Desde el primer momento fue el Gobierno el que apostó por Granada y sus potencialidades para que el acelerador de partículas sea una realidad. El Ministerio ha tenido muy claro desde el principio que esta apuesta significaba abobar por el futuro para España y Granada", señaló, apuntando que este éxito también responde al trabajo de los senadores y diputados granadinos.