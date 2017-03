La actividad turística 'pincha' en febrero por primera vez en cinco años

Febrero ha roto la buena racha. Este segundo mes del año no ha sido de récord para el turismo granadino. Por primera vez en cinco años, la provincia ha cerrado el mes de febrero con datos negativos, tanto en la llegada de viajeros como en las pernoctaciones facturadas por los hoteles granadinos. Los 198.665 turistas que han visitado Granada en febrero arrojan una caída del 3,7% respecto al mismo mes de 2016, cuando eligieron la provincia 206.372 viajeros.

Este descenso interanual, que se traduce en 7.707 visitas menos, es el primero que registra la industria turística desde el pasado mes de junio, pero si solo se tienen en cuenta los meses de febrero hay que ir mucho más atrás en la serie histórica. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay que remontarse a 2012 para encontrar otro mes de febrero con signo negativo. Y por entonces la caída interanual fue algo inferior, de un 3,4%.

Las pernoctaciones, por su parte, se han reducido todavía más. Este segundo mes del año los hoteles -en la estadística del INE se quedan fuera los apartamentos turísticos, un sector en auge- han registrado 376.885 estancias, un 4,6% menos que el año pasado. En términos absolutos, los establecimientos hoteleros se han tenido que contentar con 18.289 pernoctaciones menos que el año pasado.

Que febrero no haya sido bueno para el turismo -o, al menos, no todo lo bueno que se esperaba teniendo en cuenta las buenas condiciones de la estación de esquí y que ha prevalecido el buen tiempo- se debe principalmente a los clientes nacionales. La llegada de viajeros españoles ha disminuido un 9,1%, pasando de las 137.543 visitas de febrero de 2016 a las 124.959 de este año. La pérdida global ha sido de 12.584 viajeros, una cifra que no ha conseguido compensar el crecimiento del 7,1% que ha registrado el mercado internacional. Los turistas extranjeros siguen siendo fieles a Granada, con 73.706 visitas, 4.876 más que en febrero del año 2016.

Esta situación también se ha reflejado en las pernoctaciones, que bajan entre los turistas nacionales (un 8,3%, quedándose en 236.798) y suben, aunque menos, entre los viajeros extranjeros (un 2,3%, hasta las 140.087).

Granada no es la única provincia andaluza que ha experimentado una mala evolución del turismo en febrero. De hecho, solo hay dos destinos en toda la región que se hayan librado de la pérdida de turistas este segundo mes del año: Huelva, que ha logrado crecer un 0,8% y ha alcanzado los 39.918 viajeros; y Jaén, donde la llegada de viajeros ha crecido un 1,6%, hasta los 34.099.

En el resto de Andalucía, las cifras son negativas. En Sevilla, por ejemplo, la llegada de visitantes ha disminuido un 0,1% (237.730); en Cádiz, la caída ha sido del 2,5% (118.426 visitantes); y en Córdoba, se eleva hasta un 2,6% (80.347 turistas). Los descensos más graves han sido los de Málaga, con un 4,5% y 268.624 visitantes, y los de Almería, con un 7,2% y 59.932 viajeros registrados.

Pese a los malos datos de febrero, el balance de los dos primeros meses del año sigue siendo positivo. En conjunto han llegado a Granada 395.117 visitantes, un 5,1% más que en el mismo periodo del año pasado. Los 19.091 turistas que ha ganado Granada se han traducido además en 20.810 pernoctaciones más (en total se han registrado 749.703), lo que supone un aumento del 2,8% respecto a 2016.