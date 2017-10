El acuerdo para el transbordo gratuito se firmará en diez días

El Ayuntamiento espera cerrar en el plazo de diez días un acuerdo con la Junta de Andalucía para que los transbordos entre los autobuses de la capital y el Metro sean gratuitos. Aún quedan flecos por cerrar y los interventores de ambas administraciones deben emitir un informe, pero el alcalde Granada, Paco Cuenca, ve cercano un acuerdo que responderá a una de las grandes reivindicaciones de la ciudad para fomentar la intermodalidad y el uso del transporte público. Así lo aseguró ayer el alcalde en Radio Granada, para recalcar a continuación que "ya hay una propuesta sobre la mesa que requiere un trámite administrativo".

Tras la firma habrá que esperar un periodo de unos dos meses para que los transbordos gratuitos sean efectivos, ya que según anunció el consejero de Fomento, Felipe López, en su última visita a Granada, hay que resolver "cuestiones técnicas" como poner en marcha un sistema informático en el Metro compatible con la tarjeta del Ayuntamiento, además de adaptar las máquinas a los transbordos y medidas de comprobación para que sean los habitantes de la capital los que se beneficien de esta medida.

Todavía está por determinar el sistema para bonificar a los usuarios de Granada

La Junta de Andalucía tiene prevista una aportación extraordinaria al Ayuntamiento de Granada de 824.000 euros para reordenar su red de autobuses urbanos una vez que ya ha entrado en funcionamiento el Metro. La Junta siempre se ha mostrado reacia a subvencionar los transbordos de forma directa porque es una medida que no se aplica en los metros de Málaga y Sevilla, pero la aportación extraordinaria -que se prorrogará año a año hasta que sea necesario- podría ser destinada por el Ayuntamiento para sufragar los transbordos gratuitos, al menos casi el 50%, ya que, según los cálculos de ambas instituciones, poner en marcha esta medida podría suponer en torno a los dos millones de euros.

"En su momento trasladé a la Junta que no tenía sentido que no hubiera una buena coordinación entre el Metro y los municipios y el tema de los transbordos gratuitos no estaba previsto porque el equipo de Gobierno anterior podía haber comenzado a trabajar en esta dirección", continuó Cuenca, que avanzó en la entrevista que en 2018 comenzarán los trabajos para remodelar el eje Palencia-Arabial, una obra que asumirá la Junta de Andalucía como compensación por la dilatación en el tiempo de las obras del Metro. Cuenca subrayó que el proyecto está sobre la mesa y solo queda cerrarlo con el Gobierno andaluz. "Vamos a intervenir de la forma menos molesta posible, a final de año tendremos el proyecto para la calle Palencia aprobado para comenzar las obras en 2018", auguró.