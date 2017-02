"Este acuerdo se va a cumplir. Estoy aquí para garantizar eso"

-el 2 de febrero la Junta la nombró gerente del Complejo Hospitalario Granada en la nueva etapa de gestión de la crisis sanitaria. A la Agencia del Hospital de Poniente (Almería), ¿qué le llegaba?

-La prensa. Me mantenía al día como procuro siempre con los temas sanitarios. Leía todo en prensa y en redes sociales porque Granada me importa por muchos motivos. Porque hasta hace poco era gerente de dos hospitales, el de Guadix y el de Loja, y porque mi vida familiar está en Granada, aquí vive mi marido y mi hija menor. Cualquier cosa que pase en Granada me importa.

Había áreas de mejora y esas son las que vamos a abordar para llegar a lo que ciudadanos y profesionales necesitan"

-¿Veía la dimensión que tomaba el problema? Ese fue uno de los problemas, que nadie supo verlo.

-Siempre es fácil hablar a toro pasado. No se si fuimos capaces de ver, si yo fui capaz de ver la dimensión.

-¿Qué pensó cuando le propusieron el cargo? Salud cambió el rumbo, derogó la orden de fusión, hubo dimisiones... No era fácil el reto.

-Yo soy médico y lo digo porque mi respuesta también dependió mucho de mi profesión. Los sanitarios somos personas acostumbrados a ayudar. Nos hacemos profesionales de la sanidad porque ayudando a los demás nos sentimos mejor. Cuando me llamaron sentí orgullo por muchos motivos: porque pensaran en mí, por venirme a unos hospitales de los más importantes de España y por la responsabilidad. Si alguien pensó que yo podría ser útil aquí, por supuesto pondré mi grano de arena. Cada uno de nosotros somos un granito de arena. Mi madre me decía mucho 'un grano no hace granero, pero ayuda al compañero'. Y es mi máxima.

-¿Qué opina del anterior modelo, de la fusión hospitalaria?

-No la conocía en profundidad pero está claro que probablemente se tomaron decisiones en el procedimiento o en la decisión de la fusión que no estaban del todo acertadas, que tenían áreas de mejora importantes. Estoy opinando con mucha comodidad a toro pasado, pero es muy evidente que necesitaba áreas de mejora. No conocía bien el proceso de fusión porque yo no he trabajado nunca en ese modelo. Ahora me lo estoy empapando porque hay que conocer muy bien el pasado para construir el futuro. Es fundamental aprender de los aciertos y de los errores. Creo que está claro que existían áreas de mejora, y a las pruebas me remito, y esas son las que vamos a abordar para intentar llegar a lo que profesionales y ciudadanos necesitan.

-Y cuál es su diagnóstico, ¿por qué se ha llegado aquí?

-Porque había áreas de mejora que no se abordaron adecuadamente. Si todo el proceso hubiera ido perfecto, no hubiéramos tenido manifestaciones y descontento profesional. Hubo varios elementos. Normalmente las cosas complejas no son unicausales, son multicausales.

-Cambios importantes, falta de diálogo...

-Se hizo un proceso muy largo y no fue una decisión y un proceso de un día. Por ejemplo las mesas de movilidad de personal, que hay que volver a constituirlas, o todo el proceso de equipamiento. Y probablemente algunas áreas no estaban suficientemente bien cerradas. En seguridad del paciente tenemos una imagen muy paradigmática, cuando hay un problema no es que hay un error, sino una concatenación de errores. Tenemos una imagen que es un queso gruyere con agujeros que de pronto todos se alinean y la flecha pasa. Todo el queso tiene agujeritos pero en diferentes sitios y hay veces en que coinciden y entonces existen los problemas.

-Además de problema de organización ha aflorado un problema entre profesionales y puntos de vista, dificultando la convivencia.

-Los profesionales sanitarios estamos acostumbrados al debate: sesiones clínicas, debates científicos, congresos,... Debatimos en el marco de la evidencia científica para buscar la mejor solución. Desde fuera puede que no se nos entienda bien.

-No teme entonces una brecha insalvable entre profesionales a favor y en contra.

-No, estoy segura. Porque ahora pueden haber aflorado algunas sensibilidades, sin duda, pero estoy segura de que se va a solucionar porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar así. Si no sería tremendo. Hoy en día la actitud terapéutica es fruto del debate y del consenso. Y eso vamos a hacer ahora, utilizar nuestro método para debatir y consensuar.

-Esta crisis va a pasar a la historia por cómo surgió, por las movilizaciones, por sus efectos. ¿Se ha estado a la altura? ¿Se podría haber atajado antes? ¿Se ha actuado demasiado tarde hasta ceder?

-Insisto en que opinar a toro pasado es fácil. Sinceramente creo que se ha estado a la altura, que hay que saber responder a las demandas de la ciudadanía y que la Consejería ha sabido responder. Muchas veces, y vuelvo al tema clínico, nos encontramos con pacientes donde hoy decimos lo que tiene y el tratamiento pero no no evoluciona bien. Tienen una complicación y a las semanas le decimos lo que tiene ahora y lo que tiene que tomar. ¿Eso quiere decir que cuando hice mi primer diagnóstico estaba mal? No. Las sociedades son organismos vivos que tienen estados evolutivos y hay que saber tomar la decisión en el momento, mirando siempre al futuro. El pasado hay que mirarlo para aprender, no para criticarlo. Yo creo que debemos de ser rigurosos y darnos cuenta de la importancia de que los cambios de decisiones son fruto de las expectativas de la ciudadanía. Nuestros políticos tienen que ser sensibles a lo que les decimos la población y eso los engrandece.

-Y el 7 de febrero llegó el acuerdo cediendo a todas las peticiones de las plataformas.

-¿Por qué ceder?

-Porque hasta ese momento se mantenía la esperanza de seguir con el modelo de fusión...

-¿Y si no se cede, se es rígido? No es ceder ni ser rígido, es tomar decisiones en los momentos en que hay que tomarlas. Y me vuelvo al símil del paciente. ¿Si ahora tengo esto es porque usted ha fallado en el diagnóstico anterior? No, es porque hay muchos condicionantes internos y externos que hacen que esto no sea una ciencia exacta. Le gestión sanitaria y la propia Medicina no es una ciencia exacta, dos y dos no siempre son cuatro. Son decisiones que hay que tomar ante situaciones distintas, ni se es rígido ni se cede, hay que ser flexible. Soy flexible porque creo que en la flexibilidad en la negociación está el mejor resultado. Ni soy dura y ni soy blanda.

-En esa flexibilidad se aceptan las propuestas de las plataformas para volver a dos hospitales.

-Claro. Propuestas de plataformas donde recuerdo están representados un colectivo importante de profesionales, muchos partidos políticos, todos los sindicatos menos uno, asociaciones de pacientes, de consumidores y más colectivos. Tienen una representatividad social. ¿Qué estaríamos diciendo si hubiera pasado lo contrario? Es importante que nos demos cuenta de que el modelo social ha cambiado y que vivimos en una sociedad líquida y por tanto la adaptación al medio con la rapidez y la prontitud que hoy requieren las cosas es lo que tenemos que responder cada uno desde el sitio en el que estamos. Políticos, gestores, sindicatos, profesionales y ciudadanía. Y todos tenemos una responsabilidad.

-En el documento se recoge hacia dónde vamos. La fusión será ya un paréntesis en la historia sanitaria.

-El acuerdo lo dice en el punto cinco y si te puede quedar alguna duda el punto seis lo aclara. Volver a tener dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas. El escenario de partida será el de aquellas carteras de servicios que existían en el Hospital Clínico y en el Virgen de las Nieves antes de la reordenación. Aquí te habla del escenario de partida. ¿Y cuál es el de llegada? Te lo aclara el seis. El SAS y las plataformas establecerán la hoja de ruta con el objeto de lograr el diseño final en 4-6 semanas. ¿A dónde vamos? A donde esos grupos de trabajo decidan.

-Que era lo que había antes.

-No te lo puedo contestar porque entonces estaría incumpliendo. Primero porque no lo sé. Lo que está claro es que el punto de partida es la cartera de servicios que existía en ambos hospitales, y el punto de llegada es el que decidan con la metodología de trabajo las plataformas, el SAS, colegios, sociedades y órganos de representatividad del hospital como la junta facultativa, la de enfermería y la de personal.

-Garantiza entonces que se cumplirá.

-Perfectamente. Garantizo que este documento se va a cumplir. Estoy aquí para garantizar eso.

-Ya se ha reunido con plataformas, profesionales...

-Con sindicatos, colegios profesionales, con mucha gente, con todos. No hago otra cosa que reunirme.

-Y a todos se presenta el documento.

-Claro, es nuestro marco. Ahora lo de dentro lo tenemos que escribir.

-Ya se ha cerrado la hoja de ruta.

-Quedaban cuatro detalles, definir los grupos, pero la semana que viene sin falta comenzamos, que si no, no nos da tiempo.

-¿Y los sindicatos, qué le dicen del nuevo documento? Algunos de los firmantes del anterior acuerdo ahora recelan del nuevo rumbo.

-Con ellos me reuní el primer día, fue la primera reunión. Todos dijeron que iban a trabajar y colaborar en el mejor resultado. Pero ellos están representados -menos uno- por la plataforma. Los que están dentro entiendo que lo avalan. Las plataformas también los defienden a ellos.

-Están preocupados por la negociación sobre el personal, por saber la vigencia del acuerdo previo.

-Eso tendremos que verlo. Yo tengo esto (enseña el documento) y es lo que yo tengo que cumplir. A partir de aquí, todo lo que quepa aquí, cabe, y lo que no quepa aquí, pues no cabe.

-Puede caber mucho porque habrá disponibilidad presupuestaria.

-Eso dicen. Yo no soy el órgano financiador, yo soy la gestora. Lo que me dan procuro usarlo lo mejor posible.

-La junta facultativa y de enfermería, que también estaban trabajando en el rediseño, ¿cómo lo ven?

-También me reuní con ellos. Imagino que de manera individual tendrá cada uno su opinión, como cualquier ser humano, pero de manera colectiva, igual que yo, este es el pacto que se ha firmado y que hay que cumplir. Cuando se firma es para cumplirlo y dice que se tendrán dos hospitales completos. Esto no es cuestionable. Hay cosas que no son cuestionables y esto no lo es.

-Además de definir las carteras de servicios, habrá que volver a mover personal entre centros.

-La mesa sectorial tiene el lunes la próxima reunión. Lo que la mesa sectorial acuerde, que están todos los sindicatos presentes. Y digo igual, ni soy el órgano financiador ni estoy en mesa sectorial. A mí me tienen que dar algo con lo que yo gestiono. La mesa sectorial está legitimada para tomar ese tipo de decisiones.

-Los nuevos grupos de trabajo empiezan la semana que viene el rediseño. Hay que dar una propuesta para el 28 de febrero y tener los dos hospitales antes de junio.

-Vamos a seguir trabajando en un marco nuevo pero poniendo en valor lo que se ha hecho, identificando las áreas de mejora, buscando la mejor solución con una metodología de calidad que es a lo que estamos acostumbrados los sanitarios, que es como trabajamos. Y sobre todo hay una cosa clara: Un hospital no se puede cerrar por inventario. Hay que seguir todos los días viendo las miles de personas que necesitan que les ayudemos. Lo primero son los pacientes, no se pueden tomar decisiones a la ligera. Nuestra primera obligación escrita en la Constitución en el artículo 43 es el derecho que tienen ellos y nosotros el deber de protegerles su salud. A partir de ahí, todo lo demás. Aquí hay un hospital, allí otro, el Materno, el Clínico... y no podemos perder el norte porque a veces nos metemos en una vorágine de decretos, que son muy necesarios para armarlos jurídicamente bien, pero como has dicho esto luego pasará y se quedará en la historia. Y hay que ir sin prisa pero sin pausa. Tenemos que ir todo lo rápido que podamos pero no podemos cometer ni ilegalidades ni que la actividad asistencial se vea menoscabada. Las decisiones en términos sanitarios deben de tomarse con prudencia y prudencia debe ser la palabra que nos acompañe en todo este proceso. Rápido, todo lo rápido que podamos cumpliendo los plazos que el Parlamento nos ha dado y que tenemos que cumplir, pero seamos prudentes, no nos aturullemos, porque la salud de las personas está en nuestras manos.

-Pero se llegará a tiempo.

-Cumpliremos plazos. No puede ser de otra manera, es nuestra obligación.

-¿Y el Materno? Es la gran duda.

-Todo el mundo me pregunta. Y si yo lo supiera... No lo se de verdad.

-El diseño que salga habrá que explicarlo bien a ciudadanía y a profesionales.

-Va a ser un modelo participativo. Aunque siempre habrá personas más felices y más infelices, un modelo participativo siempre está más consensuado.

-¿Va a haber margen de maniobra para que sea mejor que el modelo anterior a la fusión?

-Cuando uno se pone a trabajar siempre busca lo mejor. Y además da pie. Vamos a intentar hacer lo mejor para sacar lo mejor.

-¿Tiene ya su equipo?

-Estoy en ello.

-Habrá que duplicar las gerencias.

-Eso dice el acuerdo. Ahora a nosotros el trabajo que nos toca es este y luego, pues lo que se decida.

-¿Habrá equipo de transición?

-Sin la menor duda tenemos que serlo. Yo soy ahora mismo la gerente del Complejo Hospitalario de Granada. El día que este proceso se termine, cuando ya esté todo en su sitio, mi puesto en sí no existe.

-¿Y cuando exista el nuevo mapa?

-Entonces ya veremos. Yo he venido a trabajar en esto. Soy un profesional de la gestión sanitaria, aunque aquí no está profesionalizado.

-Confía entonces en que saldremos reforzados.

-Estoy segura, si no, no estaría aquí. De lo que hagamos ahora depende mucho el futuro. Mi grano de arena no va a faltar y pondré todo lo mejor que tengo para que eso ocurra y todos los demás también. La voluntad es que las cosas salgan bien.

-Aunque el médico Jesús Candel ya ha convocado otra movilización para el 5 de marzo para celebrar los dos hospitales o seguir dando guerra. Reclama agilidad en la derogación.

-Yo no soy jurista, soy médico, y los tiempos judiciales no los sé. Lo que sí sé es que se están dando toda la prisa para hacerlo, pero no seré yo quien marque los tiempos jurídicos porque no tengo capacidad para ello.