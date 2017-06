La acusación popular pide al juez instructor que se aparte del caso Ágreda

Una de las acusaciones populares en el caso Ágreda, la que ejerce el empresario Ramón Arenas, ha solicitado al juez instructor que ordenó el archivo de la causa, José Luis Ruiz Martínez, que se retire del proceso. Tras la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el caso, la acusación ha interpuesto un incidente de recusación al considerar que el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, tiene un "interés directo o indirecto" en el asunto y lo prejuzgó en el momento en el que decidió archivarlo sin practicar más diligencias que el interrogatorio a cinco de los acusados, y sin tan siquiera esperar al resultado del informe pericial que él mismo solicitó.

En el escrito, presentado el pasado miércoles 21, Arenas pone en duda la imparcialidad subjetiva y objetiva del magistrado, al que acusa de "asumir funciones procesales de parte pronunciándose irreversiblemente a favor de los denunciados". En la causa estaban siendo investigados el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, además de dos altos cargos del área y un representante de la ONG Aide.

El escrito de recusación y la falta de imparcialidad a la que alude se basan tanto en el comportamiento del juez durante los interrogatorios -que no fueron grabados-, como en la redacción del auto de sobreseimiento provisional.

Por un lado, la acusación popular considera que el magistrado "exhibió un trato de inusitada familiaridad y confianza" con el letrado de la exconcejal de Urbanismo, que considera "improcedente" ya que incluso invitó que "interrumpiera a su conveniencia y corrigiera las declaraciones de su representada". Por otro, la acusación asegura que el magistrado "atribuye un trato de favor inaceptable a los investigados", puesto que confiere a sus manifestaciones "una credibilidad absoluta e infundada". Como ejemplo, recuerda que el juez no practicó "ni una prueba objetiva, ni testifical ni pericial", limitándose a oír a los investigados -y no a todos-, sustentando sus decisiones en esas opiniones no corroboradas.

Asimismo, la acusación popular que ejerce el empresario granadino considera que el auto "prejuzga", dejando claro que el magistrado se ha formado "una convicción previa, definitiva e irreversible", ya que argumenta que las irregularidades del caso son "nimias o poco trascendentes" y asegura que deberían dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. "La imparcialidad del magistrado instructor ha quedado totalmente desvirtuada a tenor de las motivaciones con las que fundamentó el auto de sobreseimiento, subjetivas, carentes de sustento jurídico o fáctico, y de fondo, puesto que no solo asegura que no existen indicios de criminalidad, sino que asegura que los hechos no constituyen delito alguno".

El escrito de recusación recuerda que "está en juego la confianza en los tribunales" y que "cualquier juez respecto del que exista una razón legítima para temer una falta de imparcialidad debe ser apartado del asunto". Por ello, pide que en caso de que el magistrado no acepte como cierta la causa de recusación, retirándose del procedimiento, el Juzgado dicte resolución y proceda a "apartarlo definitivamente del litigio".

La representación de Ramón Arenas solicita la práctica de varias pruebas para determinar la certeza de las causas de recusación, como la declaración del magistrado; el análisis de la denuncia inicial del Ministerio Fiscal que dio origen al caso y de los autos dictados por el Juzgado de Instrucción 9 y la Audiencia Provincial; así como la declaración de los letrados presentes en las testificaciones de los investigados, de la fiscal jefe de Granada en el momento de interposición de la denuncia, Ana Tárrago, así como de los fiscales Montserrat Luque y José María Suárez-Varela.