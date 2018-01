El acusado de intentar matar a cuchilladas a su pareja alega que fue "un accidente"

La tarde del 17 de octubre de 2015, una vecina de Alhendín de 46 años recibió varias puñaladas en el cuello y otras partes del cuerpo por parte de su pareja. Ayer se celebró la primera sesión del juicio contra este hombre, quien defiende que todo fue "un accidente".

Todo ocurrió durante una discusión, en la que la víctima le recriminó que "era un mal padre" y había "abandonado" a sus hijos, de dos relaciones anteriores. Así lo mantuvo el supuesto agresor ante el juez, quien indicó que lo que sucedía era que la víctima tenía "celos" y creía que la "iba a abandonar", ya que había ido a recoger ropa para trasladarse a Motril a buscar trabajo, y hacer frente a una deuda de 10.000 euros que tenía con ella.

Según versión, tras ello se dirigió a la cocina donde cogió un cuchillo del fregadero, con el fin de "quitarse la vida", algo que habría intentando anteriormente. La víctima trató de impedirlo y durante el forcejeo, él "cerró los ojos tirando del cuchillo, que sostenía por el mango", pero cuando volvió a mirar, "ella ya tenía la herida en la parte izquierda del cuello".

"Hice lo que pude por intentar ayudarla. Nunca he hecho daño a nadie y me señalan de asesino", ha sentenciado el procesado, que ha reconocido que intentó llamar varias veces a los servicios de emergencias pero que se le cayó el teléfono varias veces al suelo porque le dio un ataque epiléptico y que quiso estar al lado de ella.

Sin embargo, esta versión dista mucho de la mantenida por la víctima, la cual comparte además la Fiscalía. Según relató la mujer, que desmintió los intentos de suicidio del agresor, él había ejercido sobre ella "celos y control" y le había pedido que dejaran la relación porque se había cansado de "mantenerlo" económicamente. Tal y como dijo la víctima, "me empujó y me dijo que me iba a matar (...) tenía la cara desencajada", tras lo que la acuchilló. Ante ello, víctima indicó que "le supliqué que llamara a la ambulancia y solo hizo el intento, se quedó frío y se paseó por la casa esperando que me muriera mientras sangraba". Una hija de la víctima la dio aviso a Emergencias tras personarse en el domicilio, momento en el que el acusado huyó de la vivienda con el arma.

El juicio continuará hoy y se prolongará hasta la semana que viene. La Fiscalía solicita para el acusado -que está en prisión provisional- 9 años y medio de cárcel, y una orden de alejamiento de 300 metros y comunicación con la víctima durante 18 años.