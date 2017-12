El aeropuerto se consolida como el 'pulmón' del turismo granadino

El 2017 se consolida como el año más importante para el aeropuerto. Si hasta ahora, las rutas con Londres, Milán y Manchester habían supuesto un punto de inflexión muy positivo, las cuatro líneas de Vueling que, desde ayer en el caso de Bilbao, hoy en el de París, y pasado mañana en los de Tenerife (Sur) y Gran Canaria, han afianzado el salto cualitativo que ha conseguido este año aeródromo granadino. En total, son siete conexiones nuevas con las que se amplía la cartera del Federico García Lorca que, con la confianza de alcanzar el próximo 2018 el millón de pasajeros, se convierte en el 'pulmón' para conectar Granada con el turismo y la empresas.

Una hora y veinte minutos aproximadamente. Esto es lo que se tarda en viajar desde Granada hasta Bilbao gracias a la nueva ruta aérea que ayer quedó inaugurada en el Aeropuerto de Granada. Por este motivo, ningún representante público faltó a la cita en la terminal granadina, para recibir el vuelo VY 2618 de la compañía Vueling. Pese a que tenía previsto aterrizar sobre las 12:10 horas del mediodía, el Airbus A320 tomó tierra quince minutos antes. Como ya es tradicional, el avión aterrizó bajo un arco de agua con el que se bautizó esta nueva línea que operará los lunes, miércoles y viernes, y que ha supuesto toda una "satisfacción" tanto para las instituciones como para los pasajeros, quienes con sorpresa y una sonrisa acapararon el protagonismo.

Francisco FuentesSubdelegado del GobiernoCon estos nuevos vuelos se da un salto cualitativo. El horizonte del millón del pasajeros está cerca"Se trata de una apuesta que ofrece un crecimiento de 45%, lo que significa 250 mil asientos"

"Soy de Jayena y llevo 53 años en Bilbao. No se imagina lo que me ha emocionado poder volver a Granada en avión", relató Inés Peregrina, una de las tripulantes de este vuelo, que espera que "ojalá no quiten esta conexión". Del mismo modo definió Dorleta Calzada su trayecto, gracias al cual ha podido desplazarse hasta Granada para visitar a su hija, "que está aquí estudiando".

"Nos han dado un catering de bienvenida en Bilbao. Ha sido inolvidable". Así describió su viaje Ana Aviarte, una bilbaína que visita "la ciudad de la Alhambra" por primera vez.

Pero durante el trayecto también hubo granadinos, como es el caso de Enrique Vargas, que se mostró "muy agradecido y contento" ante las nuevas conexiones aéreas de las que dispone la provincia, con las que se aumentará un 43% el número de asientos del aeródromo granadino.

Al llegar a la zona de recogida de equipaje, los pasajeros fueron obsequiados con productos de la tierra y recibidos junto a una gran tarta en la que se apreciaba un mapa con España, Francia y Portugal, por representantes de las instituciones entre los que se encontraban el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes; la delegada de la Junta, Sandra García; el delegado de Turismo y Deporte, Guillermo Quero; el presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena; el presidente del Patronato de Turismo, Enrique Medina; así como el vicepresidente de la Diputación de Jaén, Manuel Fernández; el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; la concejal de Turismo, Raquel Ruz; el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret; la directora del Aeropuerto, Marta Torres; y el director red de Vueling, Manuel Ambriz, quien resaltó la "gran apuesta de la compañía por Granada-Jaén, con la que Vueling ha consolidado su liderazgo, con 250 mil asientos".

Por su parte, la directora del Aeropuerto destacó "el salto cualitativo obtenido", así como los "buenos números que se vienen registrando ya este año, con un crecimiento del 33% durante la temporada de invierno (de octubre a marzo)", por lo que se mostró confiada en que "el horizonte anual del millón de pasajeros está cada vez más cerca".

A tenor de ello, Francisco Cuenca puntualizó que "el horizonte no solo es llegar a ese millón de pasajeros, sino que se abra el camino para que Granada se conecte con el turismo y las empresas ante la falta del ferrocarril".

Sandra García agradeció "la buena coordinación entre instituciones y administraciones", que ha sido la que ha hecho posible "que el aeropuerto, que tuvo momentos buenos, pero luego cayó en picado, y Granada, avancen de forma positiva". Esta postura fue refrendada por el presidente de la Diputación, que además añadió que "se trata de un nuevo día de fiesta para Granada. Es un año histórico para el aeropuerto y demuestra lo positivo e interesante que es para la ciudadanía y las empresas lo que se está haciendo".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno confirmó que "este es el camino a seguir. El 2017 se cierra con siete líneas nuevas con las que se ha conseguido unir el sur con el norte".

La frecuencia de esta ruta con el País Vasco será de tres días semanales: lunes y miércoles, con salida desde Bilbao a las 11:50 horas y vuelta desde Granada a las 13:55 horas; y viernes, cuyo horario es Bilbao-Granada, a las 10:45 horas, mientras que el trayecto opuesto está fijado a las 12:45 horas.

Además, desde hoy, el aeródromo granadino está conectado con París, línea que contará con dos frecuencias semanales: martes y sábado, a las 8:00 horas para el trayecto París-Granada, mientras que el contrario será a las 11:00 horas.

Pasado mañana se inaugurarán los otros dos trayectos: Tenerife (Sur) y Gran Canaria, que tendrán sus trayectos lunes y jueves. De este modo, Vueling, que ya ofrecía las rutas de Barcelona (con tres frecuencias diarias) y Mallorca (con cinco enlaces semanales), se posiciona como la compañía líder del Federico García Lorca, donde empezó a operar en el año 2006.

Estas nuevas conexiones son un gran paso para que la provincia continúe avanzando y se consiga que "la marca Granada, en todos sus aspectos, se posicione cada vez más alto", tal y como indicó Trinitario Betoret.