Los afectados de TG7 reclaman información del acceso al cargo de la exdirectora

La plataforma de afectados de TG7 pidió ayer a la Comisión de Control de TG7 que investigue también el procedimiento por el cual la ex directora del medio público Cristina García Carmona accedió a este puesto en la extinta empresa pública con capital 100% municipal Emcasa, de donde pasó subrogada a la estructura municipal. "Queremos recordar que tras las numerosas denuncias públicas que se realizaron acerca de su gestión al frente de la televisión, García Carmona fue trasladada de área a Bienestar Social (hoy Derechos Sociales) y a día de hoy continúa ostentando el cargo de Coordinadora del Servicio de Información y Divulgación Municipal y cobrando un salario público por ello", destacaron.

Una vez solicitada la correspondiente petición de información al respecto a la Oficina de la Transparencia del Ayuntamiento, la respuesta no puede ser más preocupante y grave: No hay datos. "No existe constancia alguna de que la señora García Carmona accediera a un puesto público con las garantías que exige el Estado de derecho: igualdad, mérito y capacidad.