"Si no afinamos bien la zona no tienen posibilidad de sobrevivir"

Miguel Zea, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería, lleva a sus espaldas 22 años de trabajo en este centro y han pasado por sus manos miles de emergencias, todas ellas con un objetivo primordial: localizar la embarcación en el menor tiempo posible. Salvamento Marítimo comenzó en Andalucía con su primer centro en Tarifa en los años 80 y, posteriormente, con el de Almería en 1994. Progresivamente se unieron los centros de Algeciras, Cádiz y Huelva hasta conformar una flota aeromarítima y un equipo coordinado y proactivo en alerta 24 horas al día.

-¿Cómo ha sido la evolución de la llegada de embarcaciones de inmigrantes a las costas andaluzas?

En los comienzos venían con barcos de madera que ante cualquier contratiempo se hundían"Imagínate verte en mitad del mar, hacinado y sin saber dónde estás, viendo solo cielo y agua y sin saber nadar"

-Es el tema que más nos ocupa y preocupa con todas las connotaciones y retos que supone para nosotros. La primera patera que atendimos fue el año 1996. Eran marroquíes. En 1997 tuvimos dos o tres casos más. A partir de 1998 la escalada progresiva fue en aumento y empezó a verse algún tipo de inmigración subsahariana y argelina, además de la marroquí. En los comienzos venían con barcos de madera que ante cualquier contratiempo se hunden y sin chalecos salvavidas. Luego empezaron a usar embarcaciones neumáticas que son un poco mejores.

-¿Cómo es la situación actual?

-Vienen en condiciones muy precarias de seguridad, sin ningún tipo de aparato para lanzar una llamada de socorro a los buques que están alrededor. Además, atraviesan una zona de una extensión muy importante que es zona vacía de tráfico marítimo, sin cobertura para que los puedan encontrar. Es alta mar, donde no hay flujo de tráfico marítimo. No tienen aptitudes para poder afrontar algo así porque no las saben y porque la mayoría de ellos el primer contacto que tienen con la mar es ése. Imagínate verte en mitad de la mar, hacinado, sin saber dónde estás, viendo sólo cielo y agua por todos lados y sin saber nadar. Es un shock permanente tan fuerte que cuando caen al agua no hacen ni por mantenerse a flote. Se quedan bloqueados. Es un horror, un disparate.

-¿Cómo ve el futuro inmediato?

-La llegada de pateras se ha incrementado muy notablemente. En el año 2016 ya tuvimos el doble de rescatados que en el año 2015. Y en lo que llevamos de 2017 ya hemos superado a todo el año pasado. El centro de Almería junto con el de Tarifa supone el 90% de la llegada de pateras a España. La zona caliente se extiende desde Garrucha hasta Cádiz. Si han pasado más de 200 días en este 2017, sumando las horas dedicadas a la coordinación de operaciones de inmigración, nos salen más de 70 días dedicados a esto. Concretamente en el puerto de Motril hemos rescatado alrededor de 900 personas este año y todavía no ha terminado. En los últimos meses estamos detectando muchas embarcaciones con marroquíes de nuevo. Hace años que ya no venían, su presencia era testimonial. Yo creo que vienen huyendo de los problemas en el norte de Marruecos.

-¿Cuáles son sus funciones?

-Nosotros tenemos encomendadas varias funciones, desde el control del tráfico marítimo hasta la lucha contra la contaminación marítima, sin olvidar nuestra principal misión: salvaguardar la vida humana en la mar. En el caso de la inmigración hay que destacar que tiene aspectos: la salvaguarda de la vida humana en la mar (que nos corresponde a nosotros). Y, además, esta actividad tiene una connotación jurídica al tratarse de una actividad irregular que para controlarla está el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con el que tenemos un convenio de actuación conjunta. Nosotros jamás interceptamos pateras ni barcos porque no sabemos hacerlo y podríamos ocasionar un desastre.

-¿Quién suele darles los avisos?

-Casi siempre nos avisan las ONG como Caminando Fronteras, concretamente Helena Maleno. No exagero si digo que posiblemente sea la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho. Es una persona providencial para nosotros. También tenemos avisos de familiares directos. En estos casos es difícil la búsqueda porque muchas veces no coincide la información que nos dan las familias con la real, debido a varios cambios que hayan tenido que afrontar y para nosotros es fundamental y primordial encontrarlos rápido para poder traerlos sanos y salvos. Por último, solemos tener avisos de las patrullas marítimas y aéreas que transitan por el Mar de Alborán.

-¿Se han ido especializando con el tiempo en este tipo de trabajo con inmigración?

-Hemos tenido que desarrollar una serie de herramientas porque los casos de inmigración para nosotros son un auténtico reto. Funcionamos con manuales internacionales que pertenecen a la Organización Marítima Internacional, aunque la realidad no suele ajustarse a las situaciones descritas en esos manuales, ya que normalmente no contamos con información sobre el lugar en que se han embarcado, el número de personas que van a bordo, el rumbo que han tomado o el tipo de embarcación en la que van. La experiencia nos acciona para ser lo más efectivos posibles. Lo que aquí tenemos clarísimo es que estas personas son el eslabón más débil de una cadena demoniaca y tienes que dar respuesta y actuar a su favor. Aunque el mar esté dividido por zonas en las que hay un país responsable de dar respuesta, una distribución administrativa jamás puede estar por encima del bien primordial que es la vida. Interpretamos la legislación internacional de manera que siempre se pueda dar respuesta estén donde estén estas personas, por supuesto, en contacto permanente con las autoridades que tienen la responsabilidad de la zona.

-¿Cómo suelen hacer frente a situaciones tan dramáticas vividas en el día a día?

-A nosotros no nos importa la carga laboral, lo que sí nos pesa es la carga emocional. Cuando va todo bien es una satisfacción detrás de otra y la gente que trabaja aquí está muy motivada. Somos un equipo muy cohesionado e implicado y probablemente esto tiene mucho que ver con el alto porcentaje de éxito que tenemos. Nuestra finalidad es salvar todas las vidas posibles y ser rápidos, ya que si no afinamos bien la puntería con la zona no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. La carga emocional es la que más sufrimos y la que más nos duele y para tratarla tenemos un convenio con el equipo de Intervención Psicosocial de Cruz Roja que nos proporciona una atención psicológica adecuada en caso de necesitarlo.