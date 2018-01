Las agencias de viajes, en el punto de mira por la reventa de entradas

La polémica en torno a la venta de entradas de la Alhambra ha regresado. A principios de año, el Patronato implantó un sistema de entradas nominativas para erradicar la reventa entre particulares, pero ahora esta práctica ha hecho que las agencias de viajes también están en el punto de mira. La reventa de tickets entre pequeñas y grandes agencias de viajes parece haberse asentado como una práctica habitual en la que el precio de los billetes llegaría a ser tres veces mayor al original. ¿El motivo? El actual sistema de reparto de entradas, el cual habría permitido que algunas de estas empresas se lucren gracias a la reventa. Se trata de una situación que tratan de solventar desde la Asociación de Agencias de Viaje de Granada y el Patronato de la Alhambra, entidades que ayer mantuvieron una reunión en la que acercaron posturas en busca de la solución.

La Alhambra, cada día, dispone de aproximadamente 7.200 pases diarios. De ellos, las agencias de viajes y operadores turísticos reciben en torno a 3.000, mientras que las cerca de 4.200 restantes se destinan para la venta a particulares.

Hasta hace tres años, el reparto se basaba en la actividad de las agencias turísticas, pero ahora "trata a todos por igual", según indicaron desde el colectivo de Operadores Turísticos Asociados (OTA), entidad que ha denunciado la reventa entre agencias, en una información adelantada por Radio Granada.

Esto significa que el 39% de las entradas diarias del monumento se reparte de forma equitativa entre los agentes turísticos autorizados de Granada. Sin embargo, debido a este modelo algunas de las agencias -disponen aproximadamente de una veintena de tickets al día cada una- que no ofertan ni excursiones, ni paquetes turísticos, se limitan a esperar a que otras de mayor envergadura gasten las suyas para así revendérselas a precios que llegan a ser tres veces superiores al original.

Precisamente, lo que ocurre es que se habrían creado operadores turísticos para exclusivamente llevar a cabo esta práctica, con la que llegan a embolsarse hasta 12.000 euros netos al mes, ya que mientras que el precio original de la entrada ronda los 14 euros, hay ocasiones en las que llegaría a alcanzar los 40 euros en esta reventa.

A tenor de ello, desde el Partido Popular han exigido al Patronato "explicar los criterios que usa para el reparto de entradas a operadores y agencias". Así, las parlamentarias populares Marifrán Carazo y Eva Martín tildaron ayer de "oscurantismo y falta de trasparencia de la Junta" la gestión, por lo que han solicitado "acceder a las condiciones de adjudicación de seis contratos", una información que "ya habían requerido por escrito sin obtener respuesta".

Por su parte, la Asociación de Agencias de Viaje de Granada también ha denunciado esta situación. Según explicó el presidente del colectivo granadino de agentes de viajes, Juan Peláez, "desde la asociación se está negociando con el Patronato de la Alhambra para buscar una solución al problema".

Así, tal y como indicó eldirector del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández, "una solución sería instaurar las entradas nominativas". Según Fernández, esta medida también sería positiva a efectos de seguridad, ya que "supondría tener identificado al visitante que llega por estos paquetes turísticos o grupos organizados". Desde el 1 de enero, esta fórmula ya ha sido implantada en la venta de entradas de forma individual ordinaria, sin embargo, las agencias se niegan a que esta medida se les sea implantada a ellos también.

Según el colectivo de agencias, la medida es compleja de aplicar debido a la dificultad de nominar a cada persona de los grupos cuando la mayoría son extranjeros. Tal y como explicó el presidente de la asociación de agencias granadinas, "esta medida supondría que pequeñas empresas tuviesen que aumentar el personal para poder llevar la gestión", algo que no podrían asumir.

Para intentar solventar la situación, la Asociación de Agencias de Viaje de Granada mantuvo ayer una reunión con el Patronato de la Alhambra, en la que se abordaron posibles fórmulas para erradicar el problema.

Tras este encuentro, Peláez explicó a Granada Hoy que "el Patronato está muy receptivo. Durante la reunión se ha hecho una tormenta de ideas y hay otras fórmulas además de la opción de las entradas nominativas".

Según el presidente de la asociación de agencias granadinas, han elaborado un documento "a consensuar con el resto de asociaciones", en este proceso se incluyen agencias de otros puntos de Andalucía, así como a la asociación autonómica y a la nacional, "y si se consigue, llevarlo a cabo".

Pese a que en un principio se había especulado con la opción de regresar al modelo de reparto llevado a cabo hace tres años -basada en los históricos de ventas-, Peláez indicó que "la opción de regresar al reparto de hace tres años no puede ser porque los llamados históricos pueden ser reales o no, ya que no ha habido un control real estos años atrás".

Ante ello, la fórmula que cogió mayor fuerza tanto por parte del colectivo granadino se basaría en "identificar quién tiene el cliente". En concreto, este modelo consistiría en "trabajar conjuntamente a través de distintos medios y métodos para identificar quién tiene realmente el cliente. Por ejemplo, si en mi agencia tengo contrato con 10 operadores extranjeros (uno chino, otro japonés, otro alemán...), estos operadores que hagan un contrato conmigo, en el cual yo le voy a gestionar las visitas a la Alhambra, y así identificaríamos al cliente".

Para poder implantar esta medida se necesita consenso entre los distintos agentes implicados. Así, Peláez se mostró confiado en que "la próxima semana o la siguiente" pueda realizarse la reunión entre los diferentes colectivos de agencias, para solventar la situación lo antes posible.

Si se llega a un consenso entre los colectivos de agentes, tendrán que realizar un documento en el que se exponga el sistema por el que se aboga de forma detallada, para después "presentarlo ante el Patronato de la Alhambra, que se ha mostrado muy receptivo para llegar a un acuerdo, y así lograr entre todos poner solución a la actual situación".