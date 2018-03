12.000 agentes de Andalucía Oriental se beneficiarán de la subida salarial

El acuerdo de subida salarial firmado el pasado lunes por el Ministerio del Interior y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado beneficiará a cerca de 12.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de la zona de Andalucía Oriental. Así lo indicó ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, durante la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía Nacional de Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz, quien en su discurso de presentación destacó "la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, especialmente la trata, o la lucha contra la violencia de género" como algunos de sus objetivos principales.

El delegado del Gobierno en Andalucía consideró que la avenencia salarial "viene a dar respuesta a una justa reivindicación histórica y pone fin a a una situación de desigualdad que se prolonga desde hace tres décadas". El acuerdo beneficiará a 11.859 agentes, de los que 6.959 son miembros de la Guardia Civil y 4.900 de la Policía Nacional, con una subida media en tres años de 720 euros para un guardia civil y de 560 euros para un policía, una subida que llegaría a ser mayor en las nóminas de las escalas y categorías más bajas. Sin embargo, desde la asociación Jusapol han mostrado su rechazo a lo pactado, ya que consideran que "no se ha alcanzado la equiparación", sino que se trata de "una subida de sueldo", motivo por el que seguirán con las movilizaciones.

La tasa de criminalidad se sitúa en la cuota más baja de los últimos diez años

Antonio Sanz fue el encargado de presidir el acto oficial de presentación de Jesús Redondo, que recoge el testigo al frente de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de Jorge Martí, tras cesar en su cargo el pasado mes de enero y marcharse para asumir el mando en la Jefatura Superior de Madrid. En su discurso, el nuevo jefe superior explicó que a los agentes "no voy a pedirles más de lo que yo sea capaz de dar, pero tampoco me voy a conformar con el simple acatamiento del cumplimiento del deber. Espero algo más. Espero iniciativa, compromiso y dedicación al servicio. Ser policía no es tener un trabajo, sino que es una forma de vida".

Redondo Sanz es madrileño de nacimiento, hijo de Guardia Civil, cuenta con casi cuatro décadas de experiencia dentro del cuerpo -38 años- y desde el año 2014 desempeña su labor policial en Granada como jefe regional de Operaciones y comisario principal. Sin embargo, sus primeros pasos como agente los dio en Cataluña, donde en palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, "se curtió como joven policía, mientras que su bautismo de fuego lo tuvo como jefe de la Comisaría Local de Policía Nacional del Puerto del Rosario en Fuerte Ventura".

En concreto, en la isla canaria, Redondo coordinó los Servicios de Extranjería "en un momento de llegada masiva de inmigrantes", según explicó el delegado del Gobierno, siendo este uno de los principales retos a los que habrá de hacer frente desde la dirección de la Jefatura Superior. A tenor de ello, Sanz se refirió a "la llegada de pateras a los puertos de Andalucía Oriental, que se ha incrementado en los últimos tiempos". Según los datos aportados por el delegado, Andalucía Oriental 11.660 inmigrantes en 420 pateras durante el pasado año, lo que supone que el 66% de los inmigrantes rescatados en Andalucía durante el 2017 fueron trasladados a puertos de Andalucía Oriental, mientras que en palabras de Antonio Sanz "una equivalencia bastante parecida e incluso superior se mantiene en lo que va de año".

En cuanto al tema de la inmigración, el nuevo jefe superior hizo hincapié en la importancia de "controlar las fronteras y dar una respuesta efectiva", especialmente en la inmigración cuyo fin es el tráfico de personas (trata), aspecto en el que tal y como indicó, "el cumplimiento de la Ley no debe olvidar el lado humano".

Precisamente en cuanto a lo que respecta al ámbito más humano, el delegado del Gobierno relató la experiencia vivida por la sociedad durante los últimos días "con el secuestro y posterior asesinato del niño de Almería, Gabriel Cruz, al que el martes enterrábamos conmocionados. Si de algo me ha servido la experiencia es para reafirmar que contamos con los mejores cuerpos policiales del mundo y hay que sentirse orgulloso por ello. España necesita gente como vosotros, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional".

Asimismo, Sanz destacó que la labor de ambos cuerpos se traduce en "unos óptimos resultados que han contribuido a que la tasa de criminalidad en Andalucía se sitúe en sus cotas más bajas de la última década, con menos de 40 infracciones por cada 1.000 habitantes, lo cual supone un descenso de casi 7 puntos desde 2012".

El delegado del Gobierno también destacó que "gracias a la mejora de la eficacia policial en las cuatro provincias orientales, las infracciones penales esclarecidas han pasado de las 36.131 registradas en 2016 a 37.412 el año pasado", lo que equivale a un aumento del 3,5% en 2017.