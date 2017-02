El plan de ajuste: más IBI, menos nóminas y más pagos a la Rober

El plan de ajuste relativo al cuarto y último trimestre de 2016 vuelve a tirar al Ayuntamiento de las orejas ante el incumplimiento reiterado de sus obligaciones económicas. Como a los malos estudiantes, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda han vuelto a reñir a la capital por no hacer sus deberes, y lo ha hecho ya por cinco veces, lo que podría derivar en cualquier momento en una 'expulsión', o lo que es lo mismo, la intervención de las cuentas municipales.

Ayer, el concejal de Economía, Baldomero Oliver, reconocía que no se pueden esperar milagros de una economía que ha sido tan mal tratada durante los últimos años. De hecho, desde el año 2012 no se ha cumplido el plan de ajuste, una realidad que seguro se encargarán de recordarle a la ciudad en la auditoría económica que está elaborando la Cámara de Cuentas, a quien tampoco le pasará por alto que el periodo medio de pago a proveedores en diciembre está en 100,81 días cuando debería ser de 30. Puestos a ver el vaso medio lleno, en noviembre el periodo medio de pago era de 115 días.

Aun así, el concejal de Economía reconoció que estamos en unos parámetros "todavía peligrosos". Y hay más datos que invitan al pesimismo.

El informe sigue señalando reiterados incumplimientos en tres áreas. El primero la recaudación del IBI, que no llega a ser suficiente. "El anterior equipo de gobierno no quiso llevar a cabo la ponencia de valores que hubiera implicado una variación de los valores catastrales y posiblemente un incremento de la recaudación", reprochaba ayer el concejal de Economía. El segundo punto sobre el que llaman la atención a la capital es la factura del transporte público. El Ayuntamiento debería haber reducido la factura con Rober a 8 millones y estamos cerca de los 13. Quedan todavía por pagarles 3 millones de 2015 y un millón de 2016. En tercer lugar el informe recuerda que no se han cumplido las recomendaciones de bajar el gasto en el capítulo 1 (nóminas del personal). Para infundir un poco de optimismo al área, Oliver recordó que en 2016 la recaudación del IBI ha sido de 67 millones frente a los 64 de 2015. "Son datos económicos graves, magnitudes preocupantes que siguen explicando la necesidad de un plan de saneamiento para los próximos años, aunque hay cierto margen para mejorar la gestión económica e iniciar senda de recuperación que va a ser larga y complicada", apuntó Oliver.