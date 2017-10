El alcalde niega tener un pacto 'oculto' con el PP para aprobar el Plan de Ajuste

La mañana se presenta intensa en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno ha convocado una comisión extraordinaria para debatir acerca del Plan de Ajuste que pretende absorber 90 millones de euros de remanente negativo de tesorería en cinco años. La propuesta del PSOE ha sido especialmente cuestionada por los grupos municipales de Ciudadanos, Vamos Granada e IU que lamentan que sea el ciudadano el que pague la mala gestión económica de la ciudad con una subida del IBI pese a la congelación de los tipos. En este sentido, IU acusó el pasado miércoles al PSOE de "no tener deseo de negociación" de un plan de ajuste que va a salir adelante por "un pacto oculto PP-PSOE". "Parece ser que el PP ha comprometido la abstención del PP", explicó Puentedura que lamentó que los socialistas no hayan incluido ni una de las 46 propuestas de IU. Por el contrario, lo que se propone es "una subida del IBI, una congelación del empleo público a pesar de las carencias en Servicios Sociales, bibliotecas, operarios... no plantea el rescate de servicios o reordena los grandes contratos a caducar como el de Inagra. Tampoco, a juicio de IU, mete mano a "las redes clientelares del PP". "Este alcalde ha venido a lavar las vergüenzas del PP", manifestó Puentedura.

Ante esto, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, pidió ayer a todos los grupos consenso para sacar a la ciudad de una situación límite. "Aquí no hay nada oculto -refiriéndose al pacto con el PP- lo que hay es mucha transparencia para que la gente sepa que hay que sacar un Plan de Ajuste por el bien de esta ciudad y para sanearla económicamente". A su juicio, hay que abandonar los intereses de partido y trabajar por la ciudad.