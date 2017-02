El alcalde pide el archivo de la causa abierta por su actividad en la Junta

Según el juez, en 2010 y 2011 se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos "articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados". El contrato menor del ejercicio 2010 tendría un valor de 12.412 euros y el de 2011 de 12.000 euros, "atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas 'Eca Grupo Bureau Veritas' (2010) y 'CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A.' (2011) de forma injusta y arbitraria".

El edil puso de manifiesto que todo se trata de "una cuestión administrativa", e insistió en que "no hay corrupción", por lo que "nada puede poner en duda mi gestión en este caso". Al hilo, subrayó que "las instrucciones vienen de la Dirección General con objeto de hacer seguimiento de una serie de acciones formativas y jornadas", y en concreto de las condiciones del espacio donde se hacían y de la asistencia a ellas. En el caso de Granada, "existe un contrato menor, de menos de 12.000 euros, que contaba con todos los informes preceptivos y por ello se le dio trámite".

Francisco Cuenca compareció ante el juez el 12 de diciembre de 2016 y, tras finalizar su declaración, señaló que no se trata de un caso de "corrupción" y que únicamente dio cumplimiento a las instrucciones procedentes de la Dirección General. Cuenca indicó que fue a Sevilla "a colaborar para que esto se esclarezca lo antes posible", aunque aseveró que "todavía no sabe qué hace aquí", ya que los delegados del ramo "sólo verifican unas instrucciones de la Dirección General y una tramitación de órganos técnicos".

Fuentes judiciales informaron que el abogado del primer edil ha solicitado al juez el sobreseimiento de las actuaciones, después de que el pasado día 12 de diciembre de 2016 declarara como investigado tras la denuncia interpuesta contra él por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. En una providencia fechada el 18 de enero, el juez tiene por formulada la solicitud de archivo aunque no la resuelve por ahora "a la espera del resultado de las diligencias pendientes -testificales, y documentales acordadas por medio de auto de 21 de octubre de 2016, providencia de 1 de julio de 2016-", tras el que se resolverá.

"No tiene nada que ver con los cursos de formación"

Cuenca criticó que desde algunos sectores se haga un "uso torticero" de la causa y se intente vincular la misma con la relativa a las irregularidades en los cursos de formación, aseverando que esta denuncia "no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y que han dañado la imagen de mucha gente". Asimismo, el primer edil indicó que "creo que, intencionadamente, algún partido político ha hecho alguna vinculación" con la causa de los cursos de formación, pero el caso que se sigue tras la denuncia del SAF "no tiene nada que ver, ni hay ningún caso de corrupción en ese sentido". "Aquí no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos".