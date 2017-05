El alcalde asegura que "lo único" que mueve ahora al Ayuntamiento en el caso Nazarí es el "interés de la ciudad"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, dijo ayer que "lo único" que mueve al equipo de gobierno en relación al caso Nazarí es "el interés de la ciudad" y ha descartado que existan "cosas raras" o "tan absurdas" como "pactos interesados" para favorecer a unos sobre otros en esta causa que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística durante la etapa del PP.

Cuenca se pronunció así después de que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trasladara hace unos días al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el caso, que aún continúa analizando la "voluminosa" documentación física y digital intervenida en los registros y que en el caso del llamado expediente 'parkings' se ha solicitado diversa documentación al Ayuntamiento que está pendiente de recibir. Agrega a este respecto la Policía que "recientemente" ha vuelto a pedir esta información al Ayuntamiento "con un plazo de 15 días de entrega".

El alcalde señaló a preguntas de los periodistas que no tiene constancia de este extremo y que ha solicitado a los servicios jurídicos que cuando se les traslade se lo hagan llegar, de modo que "si hay algo que aclarar" por parte del Ayuntamiento, lo harán. Además, defendió que desde que el PSOE llegara al equipo de gobierno "no sólo hay transparencia" sino que se "comparte" con todos y se asume "lo que haya que asumir por el bien de la ciudad". "Ya no hay cosas raras, lo único que se mueve es el interés de la ciudad, que nadie piense cosas tan absurdas como que hay pactos interesados para favorecer a unos, eso quedó muy atrás", incidió.