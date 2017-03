El alcalde defiende su lucha por el AVE y las conexiones "desde los despachos"

Mientras la Marea Amarilla calienta motores para la próxima manifestación, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, defendió ayer su compromiso y lucha por la recuperación de las conexiones ferroviarias y la llegada del AVE. Según explicó, desde el primer día no ha dejado de luchar porque Granada cuente con las infraestructuras que se merece independientemente de su asistencia a las manifestaciones. "Desde el primer día estoy defendiendo que el AVE tiene que llegar a esta ciudad lo antes posible. De hecho estamos haciendo presión y no solo yo como alcalde sino también desde la Mesa del Ferrocarril que secunda esta movilización", destacó Cuenca quien manifestó los logros conseguidos en los últimos meses. Entre ellos, el primer edil apuntó la inminente visita del secretario de infraestructuras, Manuel Niño, junto a otros cargos de Adif para la celebración de la sesión de seguimiento el martes. "No se trata de saber si el alcalde estará o no en la movilización sino de defender los intereses de Granada para que el AVE llegue lo antes posible y exista un compromiso futuro de soterramiento", afirmó Cuenca preguntado sobre su posible asistencia a la movilización. A su juicio, su papel fundamental es "representar a Granada y exigir al Ministerio de Fomento que cumpla como está cumpliendo con otras ciudades de España como Bilbao".

Granada no es la única ciudad que sufre la desconexión ferroviaria. El comité de empresa de ADIF en Jaén ha convocado una concentración hoy ante el "desmantelamiento progresivo que está sufriendo el ferrocarril".