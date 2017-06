El alcalde insiste en que junio será decisivo para traer el legado de Lorca

La cancelación del acto simbólico previsto en el aniversario del nacimiento de Federico García Lorca y la imposibilidad de traer los fondos para ese día no ha bajado los ánimos al alcalde de Granada. Paco Cuenca confirmó ayer con tono optimista que junio será un mes decisivo:"Se darán pasos para hacer palpable con total transparencia el legado que va a llegar a nuestra ciudad". No obstante, en esta ocasión Cuenca prefirió no aventurar fechas ni periodos "pero sí es verdad que se están dando pasos muy importantes" que achacó a su llegada a la Alcaldía, momento en que se encontró todas las relaciones entre el Ayuntamiento y la Fundación "rotas" por la gestión del PP.

A mediados de junio está prevista una reunión del Consejo Rector del Consorcio del Centro García Lorca para sentar las bases que aseguren también la viabilidad del funcionamiento de este espacio cultural ubicado en la plaza de la Romanilla de la ciudad de Granada, y que dispone de una cámara acorazada para guardar el legado del poeta de Fuente Vaqueros.

C's exige transparencia y garantiza que estará vigilante para defender los intereses de Granada

En el mismo día la concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento María del Mar Sánchez exigió "máxima transparencia" al equipo de gobierno en las actuaciones y en las bases de negociación que se están llevado a cabo por parte del equipo de gobierno para la llegada del legado de Federico García Lorca a Granada. La edil, quien criticó la "opacidad del proceso", garantizó que su grupo va a "fiscalizar las acciones que se llevan a cabo para velar para que en todo momento se defiendan los intereses de los granadinos".

La concejal recordó que su grupo ha solicitado información al equipo de gobierno en múltiples ocasiones a través de las comisiones delegadas y del propio pleno municipal y lamentó que en ninguna ocasión se le haya trasladado una información precisa y clara. "En comisión nos alertaron de que no todo lo publicado en prensa era correcto y comenzaron a cuestionar la llegada del legado el próximo día 5 de junio, pese a ser la fecha que coincidieron en dar todas las administraciones", señaló Sánchez, quien añadió que el resto de información que se les comunicó fue una respuesta administrativa sobre la inmediatez de la celebración del Consejo Rector para abordar el expediente de liquidación de la encomienda una vez que la Fundación ya cuenta con las veinte cajas de facturas que justifican los 3,8 millones de euros perdidos.

Sánchez enfrentó las últimas informaciones que se están dando a conocer a través de los distintos medios de comunicación y que hablan, por un lado, del establecimiento de una hoja de ruta que permita desbloquear la situación sin aclarar la forma en la que la Fundación se integrará en la gestión y, por otro, de un legado que no se va a mover hasta que la Fundación no aclare sus exigencias. La concejal insistió en que su grupo sigue y seguirá pidiendo una "estrategia común" que responda en todo momento a los términos legales y ha reivindicado "luz y taquígrafos" para que en el proceso de llegada del legado primen los intereses de los granadinos frente a otro tipo de intereses.