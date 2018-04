El alcalde llama a la responsabilidad para cambiar el mapa de autobús

Según anunció, hoy se darán plazos concretos para que "hagan aportaciones". Algo que hasta ahora no se ha hecho pues la reordenación no ha sido recogida en ningún expediente por lo que los grupos desconocen la fórmula administrativa correcta para presentar sus alegaciones.

Cs alerta de la vulneración de la normativa

El portavoz del grupo municipal de Cs, Manuel Olivares alertó ayer de que el alcalde podría vulnerar la normativa al no presentar el expediente sobre "el Plan de Movilidad". Olivares, criticó la actitud manifestada en reiteradas ocasiones en estos días por la edil de Movilidad al asegurar que el pleno extraordinario de Movilidad que se celebrará hoy es "poco útil" y "no tiene validez ninguna" y alertó de que el alcalde incluso "podría vulnerar la normativa institucional al no presentar el expediente sobre el plan y convocar un pleno sin la documentación pertinente, convirtiendo algo reglado en asambleario".