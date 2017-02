El alcalde confía en que el ministro de Fomento traiga hoy "soluciones"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitará hoy la provincia en un encuentro que tendrá como primera parada el apeadero de San Francisco en Loja a las 13:15 horas. Posteriormente, a las 17:30, se reunirá con empresarios y a las 19:00 horas, con el alcalde de la ciudad en un encuentro al que asistirán también el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, para abordar la situación de la Alta Velocidad en Granada.

La ciudad espera desde diciembre la visita del nuevo responsable de Fomento con la intención de que Íñigo de la Serna dé la cara y aporte alguna solución a la desconexión ferroviaria que padece la ciudad desde hace casi dos años. El alcalde, Paco Cuenca, confía en que el ministro no venga hoy a hacer "un paripé" y traiga medidas concretas. "No se trata de vernos las caras, ya nos conocemos, queremos un programa concreto de cómo se van a poner en marcha el soterramiento del AVE, la variante de Loja y que nos diga que viabilidad ve a la reconexión por Moreda", explicó ayer el alcalde.

Cuenca añadió ayer que se le trasladará al ministro el consenso unánime que hay en la ciudad sobre el AVE. "Espero que venga con soluciones, no admitimos más choteos", dijo Cuenca, quien le ha pedido al ministro que puedan estar en la reunión miembros de la mesa por el ferrocarril.

"El Gobierno ha estado despreciando a Granada durante mucho tiempo, ahora viene otro ministro, se trata de que nos dé respuestas porque aquí seguimos teniendo el mismo consenso y la misma posición unánime", apuntó el alcalde.

Los últimos encuentros con personal del Ministerio de Fomento en Granada no se han caracterizado por ser muy resolutivos. El pico de máxima tensión se alcanzó el pasado mes de junio en la visita que realizó a Granada el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Después de cambiar tres veces la fecha y hora de la reunión y dos veces el lugar de la reunión, Cuenca estalló cuando el secretario se negó a que representantes vecinales sindicatos y empresarios estuvieran presentes en el encuentro.

Más allá de la bronca, pocas soluciones tras reconocer los problemas con la empresa adjudicataria de las obras a su paso por Loja, un escollo que se resolvió a finales del año pasado pero que no ha cambiado la situación de la provincia respecto a la Alta Velocidad. Las obras en Loja no marchan al ritmo que deberían y hoy el alcalde acude a la reunión con el firme propósito de conocer la realidad de un proyecto que dura ya demasiado. El que fuera ministro en funciones, Rafael Catalá, dio en noviembre otra fecha a la ciudad: otoño de 2017, pero en la visita que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, giró a Granada el pasado 20 de enero no tranquilizó mucho más. "El PP traerá el AVE a Granada más pronto que tarde".