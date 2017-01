El alcalde tilda de "afrenta" que el ministro de Fomento ya haya visitado Málaga

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, quiere aprovechar su viaje a Madrid esta semana con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, para abordar una cuestión "vital" para la ciudad como son las conexiones ferroviarias. Aunque hace una semana reiteró que quería que el encuentro se produjera en Granada, ayer anunció que ha pedido una cita al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que le reciba estos días.

Así lo anunció el regidor, quien censuró que el ministro "haya incumplido su compromiso de principios de diciembre de venir a Granada en dos semanas" para abordar la llegada del AVE y la "desconexión ferroviaria, así como de convocar la comisión de seguimiento de las obras.

Igualmente, ve una "desfachatez" que el ministro se haya reunido en los últimos días con el alcalde de Málaga para abordar proyectos que a juicio del regidor no pueden ser más prioritarios que "dotar de infraestructuras a quien no las tiene", como es el caso de Granada y "la falta de trenes", por lo que ha vinculado este acercamiento con la capital malagueña a "intereses de partido".

"El Ministerio de Fomento ha vuelto a faltar el respeto a Granada en el momento en que está visitando y atendiendo a representantes institucionales y alcaldes de otras provincias cuando aquí se comprometió a venir en diciembre" y además "atendiendo peticiones de otras ciudades para cuestiones que estamos pidiendo aquí, como es el soterramiento" de las vías, ha clamado Cuenca.

Ayer, Paco Cuenca fue muy explícito en su Facebook. "Para el ministro de Fomento Granada no está en su agenda, ni Granada ni los 650 días que la ciudad lleva aislada por tren. Sin embargo, para reunirse con el alcalde de Málaga sí tiene tiempo; para solucionar el problema ferroviario que llevaría la Alta Velocidad a su ciudad, también tiene tiempo; para pactar un acuerdo de soterramiento en Euskadi, también tiene tiempo... Hemos tenido paciencia aunque no hemos dejado de exigir al ministro una cita, cita que aún no ha llegado. La paciencia se agota". De hecho, considera esta actitud una "afrenta" a Granada y ha resuelto que si el ministro "no viene" será él como alcalde el que propicie un "espacio de encuentro y negociación, el día y a la hora que él diga" en defensa de los intereses de Granada y para reclamar que se cumplan los compromisos adquiridos.