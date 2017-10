El alcalde no recurrirá al TSJA para suspender el pleno de reprobación

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha tenido estos días sobre la mesa de posibilidad de ahorrarse la fotografía de un pleno extraordinario para reprobar su gestión en el Ayuntamiento. Pero finalmente ha descartado interponer un recurso ante el TSJA para parar el pleno del viernes. No obstante, tenía abierta esta vía después de que, hace sólo unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalara, en relación a la reprobación que sufrió Cuenca en 2012 cuando era concejal de la oposición, que "no es ajustado al ordenamiento jurídico instrumentalizar el Pleno del Ayuntamiento para que sirva de cauce a la expresión de censuras u opiniones de carácter político destinadas a realizar juicios críticos de la conducta de otros miembros de la corporación", según el escrito que anuló la reprobación al por entonces jefe de la oposición.

Es la respuesta del alto tribunal a la reprobación que promovió el PP en 2012, que ahora vuelve a dirigir contra el alcalde en una moción impulsada desde el grupo municipal de C's. Según Pilar Bensusan, catedrática de Derecho Administrativo de la UGR, el alcalde podría dar con la puerta en las narices a PP y C's el mismo viernes solicitando la paralización del pleno en el caso de presentar un escrito ante el TSJA solicitando la nulidad de la convocatoria amparándose en el precedente del dictamen del alto tribunal. "El TSJA defiende que la reprobación no es la figura adecuada para hacer al alcalde una objeción política, porque para ese tipo de juicios hay otros cauces como la moción de censura o un expediente disciplinario", señala la catedrática, que recalca que el objeto de la reprobación tendría que ser en el contexto de condena de la violencia machista o de actos terroristas. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento explicaron ayer a este periódico que, pese a ser conscientes de esta posibilidad, no tienen intención de parar el pleno. "No queremos alargar más este tema porque no tenemos nada que ocultar y nuestro único objetivo es seguir trabajando por la ciudad". señalan.

Desde Alcaldía señalan que no quieren alargar una polémica "que no tiene sentido"

Así que Francisco Cuenca vivirá su segunda reprobación en el Ayuntamiento de Granada, aunque no descarta en este caso volver a recurrir al TSJA para su posterior anulación, como ya hizo anteriormente. Según consta en la solicitud del pleno extraordinario presentada por los concejales populares y por los de la formación naranja, los motivos de la reprobación al alcalde son su actual situación como imputado en una causa de su época como delegado de Innovación de la Junta y su incapacidad para gobernar la ciudad, "gestionando con fines partidistas y olvidando el interés general de la ciudad". Eso sí, el responsable andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, dejó claro que su partido no apoyará la moción de censura que impulsa el PP, que ya tiene la petición firmada por sus once concejales a la espera de reunir tres firmas para conseguir que Rocío Díaz se convierta en la tercera alcaldesa de esta legislatura.

El escrito entró en el registro del Ayuntamiento el 9 de octubre en estos términos, aunque en su posterior visita a Granada, el portavoz andaluz de Ciudadanos defendió que la moción de reprobación auspiciada por el grupo municipal de su partido obedecía estrictamente a razonamientos políticos, ya que la situación judicial del alcalde no había variado en el último año. Un matiz posterior que, en la actualidad, sólo tiene valor en clave interna del partido. Por su parte, Vamos Granada decidió por un 84% de los votos apoyar la reprobación de Francisco Cuenca como alcalde, aunque el concejal de la formación Luis de Haro anunció su abstención hace semanas.