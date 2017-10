El alcalde, reprobado en un pleno 'electoral' que agrava la minoría del equipo de Gobierno

Dos horas de "y tú más" sirvieron ayer para que el pleno del Ayuntamiento de Granada reprobara al alcalde, Francisco Cuenca (por 16 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones) a instancias de Ciudadanos y PP, que reprocharon uno el incumplimiento del pacto firmado para darle el apoyo de Gobierno y otro la gestión, o falta de ella, del PSOE en este año y medio. Y en medio, el equipo de Gobierno, que se defendió en un pleno que se sabía que no iba a tener efectos pero que acabó desvelando más estrategias electorales que el verdadero interés por la ciudad.

Como definió el concejal de IU, Paco Puentedura, se convirtió en un "vodevil". Y tuvo de todo: comedia, frivolidad, intriga y equívoco. Y como incluye la RAE, también "números de variedades".

Ciudadanos argumentó la petición de reprobación en el punto uno del acuerdo para apoyar la investidura de Cuenca firmado entre la formación naranja y el PSOE y que obliga a separar de cualquier cargo público o de partido a un imputado. Documento del que por cierto ayer el equipo de Gobierno se desmarcó, lo que generó una de las situaciones más controvertidas. Y ahí se encontró con la oposición del alcalde y de su equipo de Gobierno, que niegan la mayor ya que la figura de imputado no está ya contemplada en el ordenamiento jurídico y por tanto Cuenca está siendo "investigado" en un proceso judicial por su etapa de delegado de Innovación de la Junta "que nada tiene que ver con corrupción", proceso que desde que accedió a la Alcaldía no ha cambiado. De ahí que sorprendiera la oportunidad de presentar ahora dicha reprobación. "Ni comen ni dejan comer", dijo Cuenca a C's, cuyo portavoz, Manuel Olivares, recordó a Cuenca que "está sentado" en el sillón de alcalde no por ganar elecciones sino por circunstancia excepcional, por lo que le pidió su marcha y que corra la lista.

Esa defensa judicial de los términos imputados e investigados la reclamó para sí también el PP ya que consideró que seis de sus concejales son también investigados y que las acusaciones al anterior equipo de Gobierno también son presuntas, lo que le sirvió para atacar a Francisco Cuenca y reclamarse como merecedores de la Alcaldía como la fuerza más votada, por lo que volvieron a reclamar a Ciudadanos que "den el paso" firme de a moción de censura, que está redactada y firmada por el PP a falta de la firma de ediles de C's. Documento que llevaba la portavoz Rocío Díaz y ofreció en varias ocasiones a C's para que asuma su "responsabilidad". Y en eso, C's volvió a quedar en una encrucijada ya que por un lado reprobaba a un alcalde pero la opción de aliarse con el PP con 6 concejales investigados tampoco tendría sentido en base a su documento contra la corrupción.

Francisco Cuenca se defendió asegurando que desde que entró la UDEF en el Ayuntamientos y se forzó el cambio de Gobierno, las cosas han cambiado. Llegó a enumerar las 100 medidas tomadas en los 540 días como alcalde, muchas reclamadas por el anterior equipo de Gobierno como logros suyos y no como medalla de Cuenca. "El PP manchó Granada de corrupción, por lo que la primera fuerza está deslegitimada para gobernar", sentenció Cuenca.

La polémica llegó en numerosos puntos, como cuando desde el equipo de Gobierno se atacó duramente la estrategia de C's. Baldomero Oliver dijo que era el momento de contar la "verdad" y que todo era una estrategia del diputado nacional y líder provincial de Ciudadanos, Luis Salvador, con Sebastián Pérez, presidente del PP, con miras a las elecciones de 2019. "Esas dos personas quieren marcar los tiempos en Granada sin tenerla en cuenta. Salvador lo hace por ambición personal y no por proyecto político. Es un depredador sin reparo en matar a sus colaboradores para tener el control", dijo Oliver. IU también criticó que es el reprobador reprobado ya que el líder autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, dio un "tirón de orejas" diciendo que se habían excedido de sus competencias. Un protagonista secundario que apareció físicamente en el segundo pleno ordinario.

IU lamentó la celebración de un pleno extraordinario por ese motivo cuando no hay alternativa posible argumentando además que se podrían haber convocado plenos extraordinarios por asuntos de ciudad como la pobreza, violencia de género, sanidad o paro. El único voto del concejal Francisco Puentedura fue para abstenerse.

En frente, Vamos Granada, que volvió a evidenciar la división interna del partido votando la actual portavoz, Pilar Rivas, y Luis de Haro, con abstención a la reprobación; y Marta Gutiérrez a favor "por mandato" de la asamblea de Vamos.