Los alcaldes recuperan la "voz" en una provincia "cohesionada"

No hay balance de gobierno en el que no salga a relucir "el diálogo, la transparencia y el consenso". En este nuevo contexto en el que las mayoría absolutas han desaparecido, estos tres pilares se han convertido en la 'marca' de las instituciones. La Diputación no es una excepción. En su balance de los dos primeros años de mandato, los responsables de la institución provincial aseguraron que en estos tiempos de minoría, "sin diálogo sería imposible gobernar".

Ese diálogo no se refiere únicamente a los partidos de la oposición, sino también a los alcaldes de los 172 municipios y 8 entidades locales autónomas de la provincia.

El presidente de la Diputación, José Entrena, destacó que su equipo de gobierno está cumpliendo "los compromisos adquiridos con la ciudadanía y con los municipios hace dos años", y resaltó que una de sus principales tareas ha sido "respetar la autonomía local" y darle "voz" a los ayuntamientos para conseguir una provincia "más cohesionada". De ahí que la institución haya puesto en marcha el Consejo de Alcaldes, que haya dado voz y voto a los ayuntamientos en el Patronato García Lorca y en los foros territoriales de turismo, así como en proyectos de desarrollo local, entre los que destaca el Geoparque del Cuaternario o la candidatura de la Alpujarra como Patrimonio Mundial de la Unesco. "No vamos a tomar decisiones que vayan en contra de lo que quieren los alcaldes", indicó Entrena. En el caso de la carrera por el Patrimonio Mundial, el presidente de la Diputación aseguró que la pelota está en el tejado de los ayuntamientos, y que "mientras no llegue un acuerdo plenario" a la institución, el gobierno provincial permanecerá "quieto" y a la espera. "Quien tiene que liderar el proyecto no es la Diputación, son los gobiernos de los ayuntamientos".

En la línea de fomentar la autonomía local, Entrena también subrayó que su gobierno ha devuelto a los ayuntamientos la facultad de contratar sus propias obras, una opción a la que se ha acogido el 70% de los municipios y que les fue "hurtada" por el PP en el anterior mandato.

"Estamos escuchando a todos y pidiéndoles que sean críticos", señaló ayer el presidente provincial, subrayando que la Diputación "necesita la aportación del municipalismo". José Entrena reconoció que la principal crítica que los alcaldes dirigen a la administración es el exceso de burocracia al que se ven sometidos los proyectos y los distintos planes de colaboración municipal. "Tenemos que trabajar mucho para conseguir una administración ágil, moderna y eficaz", reconoció el presidente de la Diputación, que se comprometió a rendir cuentas el año que viene para monitorizar los avances en esta materia.