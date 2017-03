"Si alguien le ha hecho mal a la Alhambra, que lo pague"

Desde los once años toca el órgano en las iglesias. Medievalista y musicólogo. Recuperador de músicas antiguas. Hombre llano y afable al que le encantan los perros. Su sonrisa es de las que abren puertas. Y si ve un piano se pone a tocarlo. Fundó y dirigió el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Desde el 2015 es el responsable de la Alhambra, ese monumento que visitan 2,5 millones de personas al año. Dice que nunca se apega a un cargo y que no habrá por ahora Atrio en el monumento. Y que los granadinos podemos seguir yendo gratis a la Alhambra los domingos por la tarde. Se llama Reynaldo Fernández Manzano y en la granada de su edad hay 58 granos.

-Hola Reynaldo. ¿Cómo estás?

-No tan bien como tú pero me defiendo, ja ja ja.

-¿Ya has sacado a pasear a Nala?

-Sí, Nala es una de las perritas que mejor conoce los caminos que llevan a la Alhambra, solo aventajada por los felinos del monumento y algún gallipato.

-¿Qué se ve desde tu despacho?

-El Sacromonte.

-Y supongo que tienes puesta música clásica.

-Eso siempre, Radio Clásica o algún buen cedé.

-Te cambio el trabajo.

-Hecho, je je. En los sitios en los que he estado he trabajado con ilusión y pasión pero nunca me he aferrado al puesto. Creo que hay que tener ocupaciones intelectuales antes, durante y después, que sean lo suficientemente atractivas.

-¿Subes andando a la Alhambra o coges un taxi?

-Subo andando o en transporte público, me gusta caminar y elegir rutas distintas para hacer un poco de deporte y también pasar revista a cómo están las cosas. En el microbús coincido con trabajadores, guías y visitantes y organizamos conversaciones muy espontáneas.

-¿La Alhambra necesita un Atrio como el que ha diseñado Siza?

-Siza diseñó un proyecto según las especificaciones y necesidades que estaban en el concurso internacional.

-¿Y si se quedara como está?

-Es una opción. Lo que sí me parece es que las cosas hay que hacerlas con un mínimo consenso social.

-La Unesco por lo pronto ha realizado un informe contrario al proyecto.

-Sí, por eso el Patronato de la Alhambra ha decidido no realizarlo. Tenemos que pasar de la Alhambra como lugar de enfrentamiento a ser el símbolo de la ilusión y de trabajar juntos por el futuro de esta ciudad.

-¿Tiene mérito ser responsable de un monumento que se vende solo?

-Si solo fuera vender lo tendríamos fácil. El reto es conservar, restaurar, gestionar, ser un foco cultural importante para los ciudadanos e internacionalmente, investigar, enseñar a los más pequeños nuestro patrimonio...

-Hay visitantes que vienen de Málaga, ven la Alhambra y vuelven a Málaga. Aquí ni se dejan un euro. ¿Qué hay que hacer para que eso no pase?

-Nosotros queremos favorecer el turismo que pernocta en Granada, pero no le podemos cerrar las puertas a nadie. La ciudad y la provincia tienen que ser atractivas para que los visitantes se queden y en esa línea estamos trabajando estrechamente con el Ayuntamiento y la Diputación.

-Con Mateo Revilla surgió el fraude de las entradas y con Mar Villafranca el tema de las audioguías… ¿Hay más suciedad debajo de las alfombras nazaríes?

-Nuestra actitud es de total transparencia. En la web del Patronato cualquier ciudadano puede ver las cuentas y presupuestos, las memorias anuales, los distintos organismos que conforman el Patronato, etc. Esos que dices son asuntos del pasado, temas que la justicia tendrá que valorar.

-¿Cómo crees que serán las sentencias para los acusados del fraude de las entradas?

-Por nuestra parte hay colaboración y respeto a las sentencias judiciales. Si alguien ha hecho algo mal, que lo pague. Y los que no han hecho nada, que quede clara su inocencia.

-Si a Granada le quitas la Alhambra… ¿qué queda?

-Granada es la Alhambra, es su imagen internacional.

-¿Y si a la Alhambra le quitas Granada?

-La Alhambra es Granada, su imagen se recorta con el fondo de Sierra Nevada y desde el monumento la mirada es al Albayzín y el Sacromonte. Granada es su hábitat.

-Si la Mezquita la gestionan los cordobeses y la Giralda los sevillanos… ¿por qué la Alhambra la gestiona la Junta de Andalucía?

-La Alhambra la gestiona un Patronato en donde está la Junta, el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Universidad, como sucede también en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada o en el Teatro de la Maestranza. Al estar tutelados por instituciones locales, autonómicas, naciones y universitarias hay una garantía de actuaciones y de continuidad en el tiempo, que es lo que necesita un monumento así.

-Hay una sensación de que en Granada somos demasiado dóciles.

-No, más bien lo que pasa es que en ocasiones nos sale nuestra vocación de plañideras y todo se convierte en un lamento, en el ¡ay! de la copla. Tenemos que ser críticos pero también positivos y hacer cosas útiles.

-¿Es verdad que habrá límites para los granadinos que quieran ir los domingos gratis a la Alhambra?

-En la sociedad actual el problema es que tenemos cantidades ingentes de información y al final son los bulos los que se hacen virales y sustituyen a la realidad. Los granadinos pueden entrar gratis a la Alhambra los domingos, solicitando o reservando las entradas con antelación. Además pueden disfrutar de muchas más cosas nuevas en la Alhambra: leer y sacar libros en préstamo, visitar exposiciones, asistir a conciertos, conferencias… todo ello gratis los fines de semana.

-Si viene algún famoso a la Alhambra… ¿te avisan?

-En ocasiones sí y otras veces quieren hacer una visita privada y no nos enteramos o respetamos su deseo.

-¿Y si viniera Trump?

-Lo atenderíamos como lo hacemos con todos los jefes de Estado que nos visitan. Uno en su casa puede opinar lo que quiera pero no es nuestro papel generar ningún tipo de conflicto en política internacional.

-¿Qué le dirías a los granadinos que aún no han visto la Alhambra?

-Que suban y disfruten de las actividades gratuitas que realizamos.

-¿A quién no permitiría usted entrar en la Alhambra?

-A quien tenga intención de dañar el Patrimonio.

-Muerto Emilio de Santiago... ¿quién es el que más sabe sobre nuestro monumento?

-Emilio era un buen amigo y un gran especialista de la Alhambra. Juntos hicimos algunos proyectos. Hay muchas personas que hoy en día son unos grandes investigadores de la Alhambra en distintos campos.

-Cuéntame una anécdota que te haya pasado en la Alhambra.

-Bueno, a mí me gustan mucho los perros. Hemos puesto una unidad canina con la empresa de seguridad. El primer día que vi a los animales me abalancé a abrazarlos efusivamente y a jugar con ellos. Me llamaron la atención porque daba mala imagen. Me dijeron que no eran perros falderos de compañía y que debían dar una sensación de respeto. Ahora cada vez que los veo me controlo para no acariciarlos.