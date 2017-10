La alumna que aprobó sin hacer el examen se queda sin título

El caso del profesor de la Universidad de Granada condenado a siete años de inhabilitación por aprobar sin hacer el examen a una alumna tenía un cabo suelto. La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de febrero delimitó la responsabilidad del docente y de una funcionaria de la UGR, igualmente condenada por prevaricación. Quedaba por ver qué ocurría con el título de licenciada en Pedagogía obtenido en 2008 por la alumna, que no había sido condenada por el juez. Ahora, el Consejo Consultivo se ha pronunciado sobre el caso y establece que la calificación obtenida por la alumna en la asignatura Orientación Escolar y Tutoría es nula y que, por tanto, no puede tener el título universitario

El dictamen aclara que "el aprobado" de la asignatura Orientación Escolar y Tutoría "permitió que la alumna solicitase la expedición del título de Licenciada, el cual no habría podido obtenerse de no haber aprobado esa asignatura". Los ponentes del Consejo Consultivo responden a la UGR que la alumna aprobó "por la comisión de un delito", por el que ya han sido condenados el docente y la funcionaria. "El no haber superado una signatura de su plan de estudios supone que la interesada ha adquirido un derecho -el título de licenciada- sin reunir el requisito", establece el dictamen de forma clara.

El dictamen establece que la alumna se licenció sin reunir los requisitos necesarios

El documento recoge los argumentos de los Servicios Jurídicos de la Universidad que consideran que existen "particularidades" que "impedirían la revisión de oficio de la calificación obtenida". Sin embargo, el Consejo Consultivo entra a valorar esas particularidades. En primer lugar, ante el hecho de que la alumna fuera absuelta -ya que "no consta prueba alguna de que ésta solicitara que le aprobasen la asignatura"-, se estima que "no cabe la menor duda de que la interesada era conocedora de la actuación irregular que se estaba produciendo", ya que el plazo de matrícula había finalizado y ella no estaba matriculada en la asignatura que finalmente aprobó pese a no haber hecho ninguna prueba de evaluación. Por lo tanto, pese a las sentencias -primero se pronunció Instrucción 9, posteriormente la Audiencia Provincial y el pasado mes de febrero el Supremo- "no puede sostenerse" que la alumna "fuera completamente ajena a los hechos".

Por otro lado, el dictamen determina que, pese a la "confianza de la interesada" en que "la Administración universitaria" actuó en su caso "conforme a derecho", en la sentencia judicial se aclararon algunas contradicciones. El juez de la Audiencia Provincial determinó en su momento que la alumna justificó el aprobado tras la realización de un examen oral, "pero sin recordar en modo alguno el contenido del examen ni el nombre del manual que hubo de estudiar". El documento elaborado por los ponentes del Consejo Consultivo recuerda que la alumna expuso a la funcionaria "su problema", esto es, la imposibilidad de ir a clase y realizar exámenes "puesto que estaba trabajando". La funcionaria "movida por la angustia" de la alumna "o por cualquier otro motivo", intercedió ante el docente, que "manifestó estar dispuesto a aprobar" a la interesada.

En cuanto al hecho de que la alumna ha trabajado en puestos relacionados con la licenciatura que obtuvo en 2008, el dictamen determina que "el tiempo transcurrido -en este caso nueve años- no es un elemento que, de manera automática, justifique por sí solo la aplicación de los límites de la potestad de revisión de oficio", y que en otros casos se han revisado actos pese a haber transcurrido un plazo superior a diez años.

Otro de los puntos que abordan los ponentes es el hecho de que ya no se imparten estudios de licenciatura, por lo que revisar la calificación supondría que la alumna debería adaptarse al nuevo modelo de grado. Sin embargo, se recuerda que existe un "procedimiento extraordinario" para la finalización de planes de estudio en extinción, al que podría acogerse la alumna. "Este Consejo Consultivo entiende que podría resultar desproporcionado que la alumna tuviera que adaptarse a la nueva ordenación del sistema universitario", por lo que "considera que la Administración debería explorar las vías actualmente existentes" para que la afectada pueda obtener el título de licenciada en Pedagogía. Se recuerda, además, que la calificación que obtuvo en 2008 fue de sobresaliente, lo que "contribuye a elevar la nota media de su expediente y puede situarla, sin merecerlo, en una mejor posición" en determinados procesos selectivos.

Tras valorar el informe de los servicios Jurídicos de la Universidad sobre el procedimiento de revisión de oficio del título de licenciada, se dictamina "desfavorablemente" la propuesta de desestimar la revisión.