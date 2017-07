Los alumnos de primero de Traducción estrenarán curso en la antigua Medicina

Los alumnos de primer curso de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada comenzarán el próximo curso en las instalaciones de la antigua Facultad de Medicina, rebautizada como Espacio V Centenario. El traslado a la Avenida de Madrid de una cuarta parte del alumnado del centro de Puentezuelas obedece al inicio de las obras de restauración de las cubiertas del edificio de las columnas, un inmueble de dos siglos de vida al que le urge una profunda intervención.

Así lo avanza el vicedecano de Infraestructuras del centro, Simón Suárez. La obra tiene un presupuesto de 1,6 millones, se ha adjudicado a la UTE Palacio de las Columnas Davila Cyra y está previsto que se desarrollen a lo largo de 18 meses, por lo que deben concluir a finales de 2018 o principios de 2019. De este modo, quienes comiencen sus estudios en Traducción e Interpretación en septiembre de 2018 también estrenarán el curso en el Espacio V Centenario.

La intervención consiste en la remodelación completa de las cubiertas. El mal estado del tejado obliga a que se reforme en su integridad. Suárez recordó que hace unos años la caída de una cornisa a la calle Puentezuelas obligó a una intervención de emergencia para evitar que se repitieran incidentes de ese tipo. La seguridad quedó reforzada, pero entonces se vio claro que era necesario una intervención mayor que subsanara los efectos del tiempo en las cubiertas del histórico edificio, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), según explicó el vicedecano. Hasta ahora, indica Suárez, no ha sido posible plantear la reforma por cuestiones presupuestarias. "Hay partes del edificio que no se han tocado en dos siglos de historia", indica el vicedecano, que reitera que "riesgo de que hubiera nuevos desprendimientos no ha habido nunca". En la última planta se coloraron pilares de madera para evitar cualquier riesgo mientras llegaba el momento de intervenir.

Las obras comenzarán en breve. En las zonas en las que sea posible conservar la madera o los materiales originales de la construcción éstos se mantendrán, mientras que la reforma prevé sustituir todos aquellos elementos que estén deteriorados. La envergadura de la reforma ha obligado al decanato a remodelar los espacios del próximo curso. Los alumnos de primero van a la antigua Medicina, al igual que algunos despachos de profesores. Las salas de informática que se ubican en la cuarta planta también se trasladan a otras dependencias del edificio de Puentezuelas. "Hemos planteado el traslado de un 25% del alumnado para poder trabajar" en la remodelación de las cubiertas, indica Simón Suárez.

Los trabajos previos ya han comenzado. Así, se han trasladado enseres y equipos, se ha planificado la disposición provisional que tendrá el centro mientras duren las obras y se ha instalado en el patio la plataforma en la que se levantará la grúa que permitirá realizar la restauración del tejado.