La sequía amenaza después de un año hidrológico de lluvias escasas

Las reservas de agua en Andalucía están "en una situación comprometida", pese a que no se ha declarado la sequía en ninguna de las cuencas que se integran en la región. Lo reconoció ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, dos días después del final de un año hidrológico seco. La receta para paliar el estado de las reservas, según defendió Fiscal, es hacer un buen uso de las mismas y mejorar las infraestructuras hidrológicas.

Al analizar el estado de las reservas en el inicio del nuevo periodo, que comenzó el 1 de octubre, el titular de Medio Ambiente explicó que no se ha decretado el estado de sequía en ninguna comarca andaluza porque todas poseen capacidad para abastecer la demanda habitual durante más de un año, incluso la cuenca más deficitaria, la Mediterránea. En dicho territorio -que abarca la parte oriental de la provincia de Cádiz, Málaga en su integridad y el sur de Granada y Almería- la situación es de "escasez severa", ya que sólo posee reserva para entre uno y dos años.

En el año hidrológico que ha acabado se ha registrado un valor promedio en la región, por aportaciones de precipitaciones, de 532 litros por metro cuadrado, con lo que, al situarse por debajo de la media, se considera un año seco. El caso de la demarcación Mediterránea se suma a los tres anteriores en los que las precipitaciones registradas estuvieron también por debajo de la media. En términos globales, el volumen de agua embalsado durante el pasado ejercicio hidrológico disminuyó en 194 hectómetros cúbicos, lo que supone el 4,9% de la capacidad de embalse.

Las cifras de precipitaciones registradas en los últimos años en la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas obligaron a tomar medidas de ahorro de agua ya durante el pasado ejercicio. En los últimos doce meses la demanda se ha atendido con normalidad, pero la capacidad de embalsado de este territorio está al 34,5% de su capacidad, con 404 hectómetros cúbicos embalsados. Son 11 hectómetros cúbicos menos que al inicio del pasado año hidrológico (un 1% menos), por lo que su situación es "preocupante".

Esa calificación se entiende al tener en cuenta que en los próximos 12 meses los pantanos del Mediterráneo tendrán que afrontar una demanda de 450 hectómetros cúbicos, una cantidad superior a la embalsada. La situación de los embalses de la Concepción (Málaga), Béznar-Rules (Granada) y Campo de Gibraltar "no es preocupante", pero en la zona del Guadalhorce y La Axarquía -ambas en Málaga- podrían ser necesarias medidas de control y ahorro de agua si la cantidad de las precipitaciones no es la adecuada. Los sistemas almerienses suman, a los históricos problemas estructurales, los coyunturales por este período seco, lo cual podría suponer en este nuevo año hidrológico "un mayor uso de la desalación y otros recursos no convencionales", dado que la cabecera del Tajo está a unos niveles muy por debajo del trasvasable y el volumen embalsado en el Negratín de Granada se encuentra en una situación similar.

Fiscal ha pedido una "gestión exquisita" del agua de riego, ya que una campaña agrícola, recordó, equivale al 20% de la capacidad de embalse de la cuenca. Además garantizó la intervención de los agentes sociales en la planificación de medidas especiales, en caso de que sean necesarias. Fiscal indicó que el inicio del año hidrológico coincide con el de menores reservas y aseguró que la planificación se ha efectuado de acuerdo al cambio global, que prevé más sequías.