No todos los analgésicos sirven para tratar todo tipo de dolor

Una investigación internacional, en la que participa la Universidad de Granada, ha profundizado en las diferencias existentes entre el dolor visceral, que se origina en los órganos internos, y el somático, aquel que se produce en los músculos o la superficie de la piel, demostrando que no todos los analgésicos sirven para tratar todos los tipos de dolor. Junto a los científicos granadinos participan los del University College London, el National Centre for Bowel Research and Surgical Innovation y la compañía farmacéutica Pfizer (Cambridge).

Los investigadores han descubierto que "un tipo de canales de sodio dependientes de voltaje, los Nav1.7, no están implicados en el dolor visceral". Sin embargo, hay personas que "desde su nacimiento no sienten dolor frente a estímulos cutáneo/somáticos tales como quemaduras o roturas de huesos, entre otros, comprobándose que "estas personas sufren una mutación en el gen SCN9A, el cual codifica este canal".

Precisamente, la ausencia de dolor en personas que tienen alterados estos canales han convertido al canal Nav1.7 en una diana potencial para el desarrollo de fármacos y en la actualidad hay muchos grupos de investigación, tanto en las universidades como en la industria, tratando de desarrollar fármacos selectivos para bloquearlos.

"Por lo tanto, era esperable que, bloqueando estos canales, las manifestaciones de dolor visceral desaparecieran. Sin embargo, utilizando ratones deficientes para estos canales y un fármaco selectivo para bloquear estos canales Nav1.7, hemos conseguido eliminar el dolor somático, pero no el dolor frente a estímulos viscerales", explica uno de los autores de este trabajo y responsable de los estudios en la UGR, Cruz Miguel Cendán.

Los resultados han sido publicados en la revista The Journal of Physiology.