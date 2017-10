La mitad de los andaluces no cambia su dieta aunque realice ejercicio físico

¿tienen los mismos requerimientos nutricionales una persona que realiza ejercicio físico que una que no hace deporte? Aunque la respuesta parece obvia, el 63% de los andaluces no tiene en cuenta la nutrición a la hora de practicar ejercicio físico, según datos del XII Panel de Hábitos Saludables de Herbalife Nutrición. De hecho, más de la mitad de los andaluces confiesa comer como de costumbre y no realizar ningún tipo de ajuste en su dieta aunque practiquen deporte. Además de una buena nutrición, la actividad física es esencial para tener una buena salud cardiovascular en la que el colesterol elevado supone un factor de riesgo fundamental.

"El ajuste de las ingestas de nutrientes ante la realización de un ejercicio físico es fundamental para que este ejercicio produzca efectos beneficiosos e incluso para el mantenimiento de la salud", señala el doctor Julián Álvarez. Además, según el Estudio de Nutrición y Riesgo Vascular en España (Enrica), 23 millones de españoles sobrepasan los límites recomendados de colesterol en sangre cuyo nivel máximo está establecido en 200 miligramos por centímetro cúbico. Una alimentación que no se ajusta a las necesidades nutricionales de cada persona, y más si se practica deporte, puede conllevar a un compromiso de la respuesta inmune de nuestro organismo, y puede provocar un estado de debilidad y agotamiento crónicos.

El déficit de energía también puede afectar al funcionamiento cerebral, provocando un menor rendimiento a nivel cognitivo.