"A los andaluces nos gusta mucho meternos en pleitos"

Impertérrito andarín. Mientras pasea, su cabeza no para de dar vueltas. Va poco por el pueblo donde nació (Jódar) porque apenas le quedan allí familiares y amigos. Añora las 'papas aliñás' de Cádiz. Es de los que relee aquello que le gusta. Dice que judicialmente el año está siendo muy movido. La Justicia no avanza porque no oye lo que demandan los juzgados. Y cree que en los chistes los jueces salen mal parados. Al final se reivindica como un ciudadano normal. Es un ciudadano normal. Se trata de Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a veces se ve nadando contracorriente.

-Hola Lorenzo, ¿cómo estás?

-Ajetreado y con la cabeza siempre en ebullición...

-¿Vas mucho por Jódar?

-Muy de cuando en cuando, ya sólo vive un primo hermano. No están con nosotros seres queridos y no existe el domicilio familiar; en fin, los amigos de la infancia también viven fuera.

-Sé que eres un gran paseante. ¿Por qué zona de Granada te gusta más pasear?

-Disfruto paseando y creo que me he pateado casi todos los barrios o zonas de Granada. El Albaicín siempre me llena aunque me apena cierto abandono, las calles y plazas del centro las recorro a menudo y llama la atención su bullicio, el barrio del Realejo, la zona del Violón....

n

-¿Alguna vez mientras paseabas has sentido miedo a un atentado?

-No, mi familia dice que soy demasiado confiado, pero es mi forma de ser... además, siempre digo que será lo que Dios quiera.

-¿Vivirías el resto de tu vida en Granada?

-Claro, es una ciudad en la que estaría, como ahora, muy a gusto.

-Viviste varios años en Cádiz donde fuiste presidente de la Audiencia de allí. ¿Echas algo de menos de la Tacita de Plata?

-Claro que sí y no es incompatible con lo que te acabo de comentar. Cádiz también atrapa: el mar, la inmensa playa de fina arena, su luz, el tiempo más suave y agradable, el gracejo gaditano...

-¿Quizás las tortitas de camarones?

-Eso también. Y las 'papas aliñas', aunque en Granada se disfruta mucho del tapeo....

-El otro día te vi en la presentación del libro de Salvador Compán. ¿Qué estás leyendo ahora?

-Estoy releyendo a Vargas Llosa (La civilización del espectáculo) y a Chaves Nogales (A sangre y fuego). ¡Ah! y, por eso de hacer propaganda de amigos, he terminado Casa Luna, de Miguel Pasquau.

-Va para siete años ya como presidente del TSJA. ¿Son muchos o pocos?

-En momentos complicados y frustrantes te parecen muchos años. Otras veces te sigue llenando la ilusión y el compromiso.

-Este 2017 está siendo movido ¿no?

-Y que lo digas, aunque en los años que llevo como presidente poco movimiento hay en cuanto a reformas organizativas y legislativas, tan reclamadas como desoídas.

-Lo digo por esa decisión de llevar dos salas del TSJA a Sevilla y Málaga.

-Ha sido un tema que me ha dado mucho que pensar y noches de insomnio.

-¿Qué opinas tú de eso?

-No hace falta decir que confluyen intereses y ópticas distintos. Yo he querido centrar mi opinión exclusivamente como representante de una institución esencial en el organigrama autonómico, pensando en el interés general de todo el colectivo judicial, y en la misma línea de las peticiones organizativas que llevamos defendiendo desde hace años en aras a la mejor gestión de recursos y eficiencia de la justicia.

-¿Y qué opinas de que haya manifestaciones en Granada para pedir que no se lleve a cabo esta medida?

-Respeto y comprendo esas concentraciones o manifestaciones ciudadanas, al igual que tantas iniciativas sociales e institucionales que han surgido, pero como juez nuestro papel termina en opinar e informar por los cauces habituales.

-Según la última memoria los andaluces somos los que más litigamos. ¿Y eso?

-Pues eso, que nos gusta mucho litigar y poco hablar con el otro, consensuar y arreglar nuestros conflictos. Tampoco desde la Administración se impulsa una justicia sostenible ni se potencia la cultura del acuerdo y mediación.

n

-¿Por qué se atrasan a veces tanto las sentencias?

-Hay de todo, pero en algunas jurisdicciones y casos complejos es difícil acortar mucho los tiempos sin más recursos y refuerzos personales. Es una pena, desde luego, y en asuntos con clara repercusión pública y personas sometidas a juicios mediáticos o paralelos, el tiempo es frustrante.... yo diría, que injusto.

-Lo que los ciudadanos no entienden es que ante un idéntico caso pueda haber dos decisiones judiciales distintas.

-Yo tampoco. Necesitamos mayor compromiso en este aspecto, buscando la seguridad y previsibilidad jurídica en casos absolutamente idénticos, que se dan y no se resuelven igual.

-¿Qué le falta al TSJA para que funcione mejor?

-Rapidez en general en todas las causas que llegan a la Justicia, pero para eso necesitamos una mejor organización y gestión de recursos, junto a medios personales y materiales.

-¿Y qué crees que le falta a Granada para que también funcione mejor?

-Como ciudad, creo que tendría que ser algo menos ruidosa y con más espacios verdes, así como mejorar el tráfico.

-¿Cómo va la informatización de la Justicia?

-Relativamente bien. De este carro ya no nos podemos bajar.

-¿Cuándo habrá menos papeles en los juzgados?

-Queda mucho tiempo para ello, el 'papel cero' debemos entenderlo como un eslogan de largo recorrido.

-¿Por qué los jueces son tan serios?

-Hay de todo... El colectivo ha cambiado mucho y esa seriedad es ya anécdota.

n

-¿Y por qué en los chistes los jueces salen siempre tan bien parados?

-No lo sabía. Es más, me parece que no es así.

-¿Cuánto gana un presidente del TSJA?

-Lo suficiente, máxime si me comparo con personas sin trabajo o con tanta gente joven muy preparada con sueldos ridículos, por no decir de miseria, para el tiempo y trabajo que dan. Ahora bien, la remuneración de los jueces, en comparativa con otros colectivos, está por debajo del nivel de exigencia, compromiso e incompatibilidades que asumen.

-¿Cómo te gustaría que titulara esta entrevista?

-Soy un ciudadano normal.