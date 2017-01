"Este año tendremos AVE y Metro"

Francisco Cuenca, alcalde de Granada. Chanero. 47 tacos de calendario. Consiguió su sueño de ser alcalde tras dimitir Torres Hurtado por la Operación Nazarí. Siete meses de vara de mando. Problemas por resolver: a porrillo. Prefiere el asfalto de las calles a la moqueta del despacho. Baloncesto, fútbol y rock and roll, aunque no por ese orden. En su casa materna mamó la política. Fans de la cazuela de fideos. De sonrisa fácil y hábil conversador, mientras no lo pongan mirando a Cuenca. Así es él.

-¿Cómo estás, alcalde? Últimamente solo te veo en los medios.

-Estoy muy bien. Si no nos vemos es porque tú no sales. Yo estoy muchas horas en la calle, que es donde tiene que tomar buena nota un político y un alcalde.

-¿Cómo llevas lo de la imputación por usurpación de funciones?

-Tranquilo. Aún no sé qué hago en este lío administrativo [emoticono de enfadado]. Deseando que se aclare y termine.

-¿Tú crees que se archivará la causa?

-Sí. De eso estoy convencido.

-¿Eso es lo que le has pedido este año a los Reyes?

-No. A los Reyes les he pedido un empujoncito en el empleo, sobre todo para muchos chavales jóvenes muy cualificados, para que se queden en Granada [emoticono de dos manos en plan de rezo].

-Eso para Granada... ¿y para ti?

-Mucha salud para mí y los míos.

-¿Y no le has pedido que se arregle lo de los hospitales? Creo que la gente quiere verte en las manifestaciones.

-Los granadinos saben que estoy peleando por los dos hospitales completos desde el primer día. Sin artificios ni protagonismos. Ese ha sido mi recorrido en este asunto, no otro.

-Hablando de recorridos, dijiste que una de las primeras cosas que harías como alcalde era quitar la LAC. ¿Todavía piensas lo mismo?

-La LAC hay que llevarla a los barrios. Tal y como me han dejado la cosa, hay que aprovecharla. Lo que quiero es eliminar la LAC como está y convertirla en un bus de mayor recorrido.

-Granada ha perdido mucho, culturalmente hablando. ¿Cuándo crees tú que tardará en ser lo que era?

-Si sumamos, vamos todos a una y definimos un rumbo colectivo, Granada será Capital Cultural de Europa en cuatro o cinco años.

-¿A quién crees que habría que hacerle un monumento en esta ciudad?

-A los héroes anónimos. Por ejemplo, a los miles de abuelos y abuelas que con una pensión exigua están sacando adelante a toda una familia.

-¿Aquí en Granada hay muchos?

-Uf. Tú no sabes.

-¿Y a quién desterraríamos?

-A quienes han manchado con la corrupción esta ciudad.

-¿Cómo crees que será Granada dentro de veinte años? ¿Tendremos ya Metro y AVE?

-En un año tendremos AVE y Metro. Voy a pelear por ello, esté quién esté. Y si nos dejamos de mirar el ombligo y remamos todos a una, será una ciudad en la que dé gusto pasear y a la que la gente venga a vivir y disfrutar de la Cultura.

-¿Y el Centro Lorca?

-En eso estamos, trabajando para que el legado del poeta venga a Granada lo antes posible, que es donde debe estar.

-El otro día decía Antonio Cambril en su columna que empezaste bien pero que te estás diluyendo. ¿La leíste?

-Lo importante no es como se empieza, sino lo que se consigue para la ciudad. Y en eso estoy trabajando. Esa columna en concreto no la leí, pero es una opinión muy respetable, como cualquier otra.

-Si le quitamos la Alhambra a Granada... ¿qué nos queda?

-Nos queda el Albayzín, la Granada barroca y renacentistas, el Sacromonte, el flamenco, la mejor Universidad de Andalucía. La playa y Sierra Nevada a media hora... ¿Sigo?

-Bueno, sigue.

-Pues nos queda una ciudad de envidia... Que, además, tiene la Alhambra.

-¿Has felicitado estas pasadas Navidades a Torres Hurtado?

-No.

-Cuéntame algo gracioso que te haya pasado recientemente.

-Una señora me vino hace unos días muy airada. Me dijo que estábamos muy pendiente de los barrios pero que del caballo nada. Le pregunté a qué se refería y me contesto que estábamos dejando que se pusiera verde el caballo que hay encima del Ayuntamiento, en vez de tenerlo negro, que es como debe ser [dos emoticonos del grito de Munch].

-Anda, alcalde, dame una exclusiva periodística. Que estoy seco.

-Pues que este año va a ser bueno para Granada [tres emoticones que guiñan el ojo].

-Eso no es una exclusiva, eso es un deseo. Quiero decir algo que vais a hacer y que no se lo habéis dicho todavía a nadie.

-Yo no funciono para tener titulares, funciono con el trabajo diario, que es el que de verdad importa a la gente. Eso sí es una exclusiva [emoticono de sonrisa].

-A ver cuando nos vemos.

-Tú pon día, hora y cuatro euros para dos cañas [emoticono de risas].