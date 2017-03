"Llevo cinco años en el limbo". José Luis Zafra, profesor titular -mientras que el juez no diga lo contrario- de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es uno de los 57 afectados en Granada por la decisión del Ministerio de Hacienda de impugnar en 2012 la convocatoria en la que consiguieron consolidar su plaza como docentes en la Universidad de Granada. Desde aquel mazazo, los movimientos en pos de buscar una solución se han sucedido a lo largo del tiempo sin que, de momento, se haya dado con la tecla. Ni las peticiones hechas desde el Rectorado ni la mediación de la Conferencia de Rectores (CRUE) han conseguido que el Ministerio dé marcha atrás y retire la impugnación que tiene en vilo a estos 57 docentes universitarios granadinos. Aquel recurso fue interpuesto por el Ministerio al entender que la Universidad superó en aquella convocatoria el 10% de la tasa de reposición, límite establecido desde el Gobierno en la contratación de personal en las administraciones públicas.

Zafra intentó dar carpetazo a la situación de incertidumbre por sus propios medios. Sopesó las opciones y el pasado año decidió presentarse de nuevo a una plaza de profesor titular. La respuesta de la Universidad fue clara. Fue excluido porque ya tiene plaza, aunque ésta esté impugnada. "No podemos concursar dentro de la misma Universidad", explica el afectado, que entiende que se están "vulnerando" sus derechos. La posibilidad de que pueda, efectivamente, consolidar su plaza -suma cinco años como titular con la convocatoria impugnada más otros diez con contratos laborales- pasa por las manos de los jueces. El caso sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y lo previsible es que, de darles la razón a los afectados, la Abogacía del Estado recurra al Supremo. Así se actuó en el caso de la Universidad Pública de Navarra. En aquel caso, el Alto Tribunal no aceptó el recurso planteado por la Abogacía del Estado.

Un docente intentó consolidar su plaza en otra convocatoria y fue excluido del proceso

La otra vía es la extrajudicial. Los afectados han mantenido estos años contactos a distintos niveles para exponer su situación. Señalan que ha habido reuniones con la rectora, Pilar Aranda, que, según estos docentes, les ha transmitido un mensaje de "tranquilidad", mientras que a nivel de la Administración estatal se han encontrado en el último año sin opciones por la falta de Gobierno. Tras la formación del Ejecutivo, el pasado mes de diciembre, su demanda de una solución cuajó en una Proposición No de Ley, presentada a primeros de febrero en el Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno a "dar definitiva y urgentemente solución" a estos docentes, que, según el texto presentado por los parlamentarios granadinos Gregorio Cámara y Elvira Ramón sufren "perjuicios de imposible reparación y un grave trato desigual que se acentúan cada día que pasa".

El documento argumenta -como ya lo hiciera el anterior rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, cuando se produjo la impugnación- que estas plazas no deben considerarse como cobertura de vacantes, ya que se trataba de promociones internas bien de profesor titular a catedrático que "no consumen" tasa de reposición o de profesorado ya vinculado a la Universidad que promocionó con esta convocatoria. "Los profesores afectados por la impugnación están siendo objeto de un injustificado tratamiento discriminatorio, que no hará más que agravarse de continuar la vía judicial", prosigue la proposición, que incide en el alargamiento en el tiempo de esta situación para los docentes con plazas impugnadas.

Todos ellos ejercen con normalidad sus tareas docentes, "salvo por la incertidumbre", expresan con resignación. Comenzaron la batalla para reivindicar la legalidad de sus plazas 58 profesores. Hoy son 57. Una de las reclamantes falleció. "El tiempo pasa", señala otro de los afectados.