6 años de lucha por los servicios sociales

Después de 6 años de espera, las quejas de los vecinos del Albaicín han sido escuchadas y los servicios sociales han vuelto a la placeta Aliatar. En el mes de marzo del 2011, el Ayuntamiento tomó la decisión de trasladar los servicios del Albaicín, instalados en la plaza Aliatar, al Centro del Gallo, ubicado en el bajo Albaicín. A partir de ese momento, los conflictos entre el equipo de gobierno y los vecinos, sindicatos y partidos de la oposición, no han cesado.

Los ciudadanos no encontraron en la decisión adoptada por el Ayuntamiento ni un solo motivo que les hiciese pensar que estaban frente a un buen cambio. Nada más saber que tenían que abandonar el lugar en pocos días, empezaron a movilizarse para intentar frenar el traslado, alegando que estaban contentos con la actual ubicación y que el centro al que los querían trasladar carecía de las mínimas condiciones de seguridad.

El Centro del Gallo fue inaugurado en el 2007 y se mantuvo cerrado hasta 2010, momento en el que se decidió abrirlo como zoco artesanal. Este espacio no estaba pensado para albergar despachos y oficinas, así como tampoco para prestar servicios sociales a las personas que lo necesitasen.

La decisión despertó el malestar general pero el anterior equipo de gobierno mantuvo el traslado, defendiendo que la medida había sido tomada por las necesidades de ampliar las instalaciones para uso y disfrute de los usuarios y que al nuevo centro solo se irían los funcionarios. En el mes de mayo de ese mismo año el traslado se hizo realidad.

Una vez allí, los vecinos seguían pidiendo explicaciones y las críticas no cesaban. El incumplimiento de las normas, acabó convirtiéndose en el 2013 en una lista de deficiencias detectadas por la Consejería de Salud. Cinco folios que inmediatamente fueron remitidos al Ayuntamiento de Granada y que detallaban todos los defectos que presentaba el edificio.

El entorno en el que se ubica el centro no es accesible, no es posible el acceso de vehículos hasta la misma puerta, los aseos no están adaptados, los pasillos tienen en determinadas zonas menos de 1.20 metros, etc.

La Junta de Andalucía, le dio al Ayuntamiento un plazo de 10 días para presentar toda la documentación necesaria o el centro no conseguiría la autorización necesaria para funcionar. La inspección venía a ratificar lo que los vecinos venían desde hacía años denunciando. Tres años después (2014), el Ayuntamiento anunció que los servicios sociales serían trasladados hasta las escuelas del Ave María, situadas en la carretera de Murcia. La solución al Centro del Gallo costaría 36.000 euros al año.

El Ayuntamiento debía de pagar 3.000 euros mensuales por el alquiler de este espacio, además de realizar las correspondientes obras de adecuación de salas y baños. La nueva ubicación tampoco fue bien aceptada entre los vecinos y la Junta de Distrito que consideraban este gasto como innecesario si se disponía de un edificio de propiedad municipal, como es el Centro Aliatar. Entre unas cosas y otras, el traslado no fue posible hasta mediados de 2015, a pesar de que estaba previsto para mayo de 2014. Los cambios necesarios para poder prestar los servicios requeridos retrasaron la fecha.

A pesar de que habían conseguido salir del Centro del Gallo, los vecinos tenían un claro objetivo: volver al lugar de donde nunca quisieron salir. El año pasado, los vecinos recibieron la buena noticia de que el Ayuntamiento se comprometía a trabajar para que los servicios sociales del Albaicín volvieran al edificio de la placeta Aliatar y así ha sido. Ayer, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, visitó las instalaciones del edificio Aliatar, todavía en proceso de organización. "Los servicios sociales vuelven al lugar de donde nunca debieron salir", dijo.

En septiembre estarán todos los ajustes listos para que los ciudadanos puedan acudir al centro.