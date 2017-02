Escolarización: 1.500 niños menos en cinco años

Frente a la polémica por la renovación de los conciertos educativos, hay una realidad incontestable: la bajada de la natalidad en la provincia de Granada. Los datos, en este sentido, no dejan lugar a dudas. Desde que estalló la crisis, el número de niños escolarizados en el primer año del segundo ciclo de Infantil -etapa no obligatoria que cubre desde los 3 hasta los 6 años- se ha reducido en los municipios granadinos en1.551, de los 10.306 de 2011/2012 a los 8.755 del pasado curso 2015/2016, según los datos publicados por la Consejería de Educación. Una merma que supone una reducción de aulas que el Gobierno andaluz desea que soporten por igual la enseñanza pública y la concertada. Y ahí llega el problema. Los centros privados sostenidos con fondos públicos anteponen la demanda de la que gozan sus aulas al descenso demográfico, motivo por el cual la Consejería de Educación y la patronal mayoritaria de los centros católicos, Escuelas Católicas -que en Granada cuenta con 40 colegios en los que estudian unos 20.000 alumnos- llevan semanas intentando un consenso.

En el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), nacieron 8.812 niños. Esta cifra fue creciendo conforme lo hizo también la economía de la provincia, cuyo principal motor por aquellos años era el sector inmobiliario. El pico más alto se registró en 2008. El informe del INE refleja que en aquel ejercicio nacieron 10.546 bebés. A partir de entonces esta tasa comenzó a reducirse hasta llegar a su nivel más ínfimo en 2013, con 8.340 nacimientos. El último año registrado, 2015, ha supuesto una ligera mejoría con 8.606 recién nacidos, el mejor dato desde 2013, pero lejos de los registros de los años anteriores a la crisis.

En 2008 se alcanzó el pico más alto de nacimientos del siglo, 10.546 bebés

Los altibajos de la tasa de fecundidad en la provincia se reflejan en la oferta educativa pública de la Junta. En 2015, un año en el que ya eran evidentes las consecuencias de la crisis, la Consejería de Educación puso a disposición 11.800 puestos escolares para los niños con tres años. El año pasado la oferta de nuevo ingreso para el presente curso se quedó en 11.350 plazas. Es decir, en apenas un curso se redujo en 450 plazas. Esta disminución se traduce también en el número de aulas o unidades. A menos niños, menos clases. Este curso, según la denuncia insistente de los sindicatos y plataformas, la amortización ha recaído sobre la pública.

Los cambios de tendencia en la natalidad se constatan en los datos del padrón municipal. Dichas cifras sirven de base a la Delegación territorial de Educación para planificar la escolarización.

Las previsiones apuntan a que la bajada continuará los próximos años, por lo que en este ejercicio, en el que se han renovado los conciertos educativos, la Administración ha aprovechado tal circunstancia para que la merma la compartan por igual la pública y la concertada. Sin embargo, ésta última no está dispuesta a perder unidades que gozan de demanda en la población escolar granadina. Así lo hizo saber el presidente provincial de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), Manuel Marchante. Esta patronal se ha opuesto a que la reducción del concierto se lleve a cabo en centros con demanda social. En repetidas ocasiones, la patronal ha asegurado que recurrirá a los tribunales en el caso de que la Delegación mantenga su postura. Esta posición se sustenta en la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a un centro de la localidad sevillana de Morón de la Frontera y permitió que se mantuviera la unidad que la Delegación provincial pretendía cerrar. En el caso de Granada, la ECA entiende que hay demanda suficiente para mantener abiertas las unidades de Infantil que actualmente existen en Cristo de la Yedra de Granada, Santo Rosario de Motril y La Purísima de Santa Fe. Otras dos aulas de Infantil y cinco más de otras etapas educativas están sobre la mesa de la negociación de los conciertos.

Otra de las exigencias de la patronal ha sido que las unidades que se pierdan vuelvan a ser recuperables cuando la demografía sea positiva, esto es, cuando la natalidad repunte. Por último, instan a la Junta a que no se cierren unidades cuando éstas mantengan la ratio media (número de alumnos por clase) de un distrito educativo.

Según la patronal, Escuelas Católicas se puso a disposición de la Junta hace más de un año ante la previsión de que surgieran "problemas" en la renovación de los conciertos. Un proceso de "diálogo" que se inició pero que quedó fraguado, motivo por el cual la patronal diseñó un calendario de manifestaciones ante la advertencia de la Consejería de Educación de que la bajada de natalidad supondría la merma de conciertos. Hubo que esperar a que estos colegios protestasen a favor de la enseñanza concertada el pasado 8 de febrero para que la Junta accediese a negociar con sus representantes. Las propias declaraciones de la consejera se atenuaron. Ya sólo se trataba de modificaciones "mínimas" y sólo para los niños de tres años. La disposición al diálogo llevó a la ECA a dejar "aparcadas" las movilizaciones previstas.

Desde la Delegación provincial, se ha señalado que el proceso no concluirá hasta la publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de los conciertos que se renueven. En Granada se ha dado continuidad al mensaje lanzado desde la Consejería en estas semanas, que reitera que el reajuste de unidades no afectará a los escolares que ya estén escolarizados. Desde la Delegación provincial también han sido reiteradas las llamadas a la prudencia y a no generar alarma entre las familias.

En unos días, el 1 de marzo, comenzará el proceso de solicitud de plaza escolar. Cuando finalice el proceso, se sabrá la demanda de cada uno de los centros y se procederá al ajuste de unidades, tarea de la que se encarga planificación. Los datos recabados por la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil (PADEI) indican que desde el año 2012 se han perdido en la provincia de Granada 213 unidades de Infantil, de 3 a 6 años, en centros públicos.