El sector anticapitalista avanza en Podemos Granada a costa de los afines a Íñigo Errejón

Podemos ha cerrado en Granada la renovación de los órganos municipales de cara a fortalecer el partido para las próximas elecciones municipales que se celebrarán en 2019. En este marco se encuadra el nombramiento de José Moreno Jiménez como nuevo coordinador provincial de la formación morada, un nuevo cargo que viene a reforzar la estructura del partido en el que Alberto Matarán continuará como secretario general de Podemos en la capital y se definen de manera más clara sus funciones.

En todo caso, la elección de José Moreno Jiménez refleja una mayor cuota de poder orgánico de la corriente anticapitalista que lidera Teresa Rodríguez, secretaria general del partido en Andalucía, que refuerza en la provincia de Granada su presencia con la elección del nuevo secretario provincial frente el sector errejonista, lo que desde un sector del partido ha sido visto como un 'dedazo' de la líder regional. En este contexto ubican el nuevo puesto de coordinación de los cargos institucionales de Podemos, caso de la diputada en Cortes Ana Terrón, de la onda errejonista.

Por otro lado, Vamos Granada denunció ayer que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento no tiene un proyecto para frenar la contaminación en Granada. Después de la tercera Comisión para la Calidad del Aire, celebrada tras varios meses de retraso, Vamos Granada calificó el resultado como "muy decepcionante". "El equipo de Gobierno ha presentado un documento muy limitado, que no avanza en medidas concretas ni vinculantes, ni en plazos de cumplimiento, que no cuenta con una apuesta presupuestaria y que, para colmo, nos presentaron con menos de 24 horas de antelación", señaló la portavoz Marta Gutiérrez. "Hay que ser más ambiciosos y hacer una apuesta seria, con medidas concretas y urgentes que aseguren una mejora rápida en la calidad del aire. Porque lo que está en juego es la calidad de vida y la salud de los granadinos".

Las medidas propuestas por Vamos, Granada son un plan de transporte público integral para la ciudad y el Área Metropolitana, el Plan de Energía -moción aprobada por unanimidad y que todavía no se ha abordado- con medidas concretas de ahorro energético y una apuesta por las energías renovables y un plan de arbolado y a la creación de zonas verdes accesibles.