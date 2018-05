La capital trabaja para evitar un brote de aporofobia y mejorar la convivencia

Hace unas semanas, los vecinos y comerciantes del entorno de San Juan de Dios se rebelaron contra el estado de abandono que sufre la zona. Tras constituir una nueva plataforma, redactaron un decálogo de medidas para mejorar la imagen de este entorno que se ha degradado progresivamente por distintas causas. Los grafitis, la suciedad, la concentración de servicios de atención para personas sin hogar, son solo algunos de los problemas que acarrean residentes y trabajadores que desean una mayor limpieza, la mejora de la seguridad, o la iluminación.

El Ayuntamiento ha escuchado su reivindicación. Según explica la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, se ha iniciado un trabajo con los afectados para evitar que se genere un brote de aporofobia o de conflicto. "Queremos velar por la cohesión social", destacó Sánchez quien explicó que para ello es necesario apelar al entendimiento de todas las partes para garantizar los derechos de todas las personas ya sean los vecinos, comerciantes o los sin techo que acuden a la zona. Respecto a la petición de la plataforma que propone trasladar algunos de los servicios para personas sin recursos, Sánchez detalló que es inviable teniendo en cuenta que no son de competencia municipal.

La mayoría son proyectos de organizaciones privadas como la Orden Hospitalaria de San Rafael, Proyecto Hombre etc. "Aseguran que el Ayuntamiento tiene competencias para decidir donde se ubican los servicios pero no es así", remarcó Sánchez quien detalló que el Ayuntamiento si cuenta con un centro social como también lo tiene en otras zonas de Granada. No obstante, el Ayuntamiento va a organizar un encuentro en busca de la cohesión social y la mejora de la convivencia en la zona de San Juan de Dios para reducir la sensación de "agobio o malestar que tienen los vecinos", según especificó Sánchez.

Esta semana la concejal de Derechos Sociales se reunió con las organizaciones que trabajan en la zona mientras que la pasada semana lo hizo con los vecinos. El objetivo era iniciar una coordinación, analizar la situación y revisar las normas de uso de estos servicios, la limpieza de las calles para que se haga un buen uso tanto de las entidades como de la vía pública.

Por otra parte, desde el COAST, se ha reforzado la presencia de trabajadores sociales. Sánchez reconoció que hay personas que no respetan las normas de convivencia. Ante esto, se ha solicitado un refuerzo policial: "No para prohibir o coaccionar pero sí para mejorar la convivencia en el distrito tanto para los comerciantes como para los usuarios de las entidades sociales". En este sentido, Sánchez recordó que los servicios sociales no pueden obligar a las personas a ser atendidas. Sí se puede y debe hacer un trabajo para que respete la normativa y el descanso de los vecinos. "La Policía apoya a Derechos Sociales en darnos información y apoyar a los trabajadores". Asimismo, desde hace un par de semanas se ha reforzado el servicio de limpieza que incluye la eliminación de grafitis y la futura mejora de la iluminación.

Respecto a los enseres que algunas personas tienen acumuladas en la vía pública, Sánchez destacó que normalmente, en caso de denuncia por parte de los vecinos, se trasladan los elementos a espacios municipales para que los puedan retirar. "Debajo de un colchón puede estar su documentación, las fotos de su familia y, en definitiva, su vida y el hecho de perder eso supone un dolor añadido y no queremos que las personas sin hogar pierdan derechos y este es uno de ellos". "Yo lo que pido a los vecinos es calma para que no se produzca una ruptura social", destacó Sánchez que aboga por una mediación para aminorar el conflicto.

Los afectados aseguraron a este periódico que no están en contra de que este colectivo de personas con problemas de drogodependencia, falta de recursos básicos, vivienda o trastornos psicológicos reciba la atención adecuada. Lo que consideran que no es de recibo es que gran parte de los servicios se aglutinen en este entramado de calles provocando un auténtico conflicto de convivencia.

Los escaparates de los comercios resumen las peticiones de los propietarios y de los residentes que, cansados de la situación, se constituyeron en una plataforma. "¡Ya basta! se puede leer en uno de los carteles situados en un comercio que recuerda que en esta zona de Granada se pagan los mismos impuestos que en una calle de primera sin que lo parezca. La frase viene complementada con cuatro fotos en las que aparecen las personas sin hogar, el deterioro del pavimento o los grafitis. "¿Tú te crees que alguien va a entrar a comprar en la panadería si está lleno de personas con sus mochilas y pertenencias sentadas en el tranco de la puerta? Son gente violenta, que agrede", relata Mari Carmen Sánchez, propietaria de la ferretería Bernardo's que reclama una mayor presencia policial y de operarios de Inagra. Por un lado, para evitar la concentración de personas que beben a las puertas de las tiendas pero también para que la calle esté limpia. "Hacen sus deposiciones aquí mismo en la acera", relata con impotencia la propietaria de esta ferretería que lleva abierta desde hace 40 años y nunca había visto nada igual. "También hay perros que entran a las tiendas cuando quieren porque están sueltos", critica indignada Sánchez a la vez que recuerda que ningún granadino puede hacer nada parecido porque sería sancionado por la Ordenanza de la Convivencia. Sin embargo, San Juan de Dios se ha convertido en una calle "sin ley".

Los comerciantes y vecinos reclaman por tanto exigir soluciones inmediatas al Ayuntamiento y que van más allá de la mejora de la imagen de la zona. También quieren una presencia policial continua para evitar que se produzcan agresiones tal y como ya ha ocurrido. "Ellos están inmunes para todos. Han hecho de esto su fortaleza. Todos los días entran a las tiendas a pedir y, si no les das lo que quieren se ponen violentos", subraya Sánchez advirtiendo que "esto es la boca del lobo. De noche da miedo pasar por esta calle".

Respecto a la limpieza, aseguró que el aumento de la presencia de operarios de Inagra no es suficiente. Es necesario la dispersión de servicios para este lectivo que reside en la calle. "No tiene sentido que llamemos a Inagra una y otra vez para que vengan a limpiar y que al rato venga un señor y haga sus necesidades en la misma puerta".

Justo en frente, el propietario de la Eléctrica Hernández, Francisco Hernández, explica que en el barrio "se concentran ocho o nueve servicios sociales y es como un polo de atracción. "Granada es muy grande", destacó este hombre reconociendo que los problemas son más extensos que este: "Hay falta de limpieza, de vigilancia policial pero también sería conveniente cambiar el sentido de la calle: una demanda histórica que según los comerciantes avivaría la actividad comercial. También es partidario de mejorar las farolas. "Cuando las tiendas cierran esto se queda tétrico" a la vez que reconoció que el ambiente general "ahuyenta a la gente". "Es una zona Centro y está abandonada", enfatizó.

En la panadería, las dependientes trabajan con tensión. Desde las seis de la mañana que entran hasta que se van tiene a personas sentadas junto al acceso que, en ocasiones, las tratan con violencia. En el momento del reportaje había tres personas en la puerta que, al ver que las trabajadoras contestan a algunas preguntas, después se encararon con ellas. "El Ayuntamiento tiene mucho trabajo por hacer pero hace oídos sordos: siempre estamos igual", destacó Beatriz Enríquez, una de ellas. Por último, otro de los integrantes de la plataforma, Javier Gutiérrez se mostró confiado de que las medidas propuestas por la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, se hagan realidad. La plataforma, que se creó hace cerca de dos meses, está a la espera de ver los resultados de las acciones que lidere el Ayuntamiento. De no ser así, están dispuestos a emprender movilizaciones de protesta con mayor intensidad.