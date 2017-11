La aportación de la Junta 'blinda' el futuro del PTS "a corto y medio plazo"

El PTS puede mirar al futuro con "tranquilidad". La aportación de 8,4 millones de euros que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantiza su viabilidad "a corto y medio plazo", lo que aporta nuevas "perspectivas de certidumbre" al Parque Tecnológico de la Salud, que trabaja desde hace meses en un plan de choque para mejorar su economía y hacer frente a una deuda millonaria contraída durante su construcción. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, aseguró ayer durante su visita a Granada que la decisión del Consejo de Gobierno es una muestra de que la Junta "sigue apostando de una manera clara por la continuidad" del PTS, un polo tecnológico en el que se han invertido más de 700 millones de euros y que es enfrentaba a unas "circunstancias financieras" adversas que se "salvan" con la aportación del Gobierno autonómico.

La inyección económica se destinará a atender los pasivos financieros: por un lado, las cancelaciones de las pólizas de crédito que vencen en noviembre y enero; y por otro, la deuda contraída con el Ministerio de Economía por los préstamos reembolsables concedidos desde 2001, unos 18 millones de euros que el PTS espera refinanciar para que la devolución se amplíe a 19 en lugar de 10 años.

La Consejería de Economía asume desde ahora la responsabilidad del parque, que pasa a ser Fundación Pública Andaluza PTS. La aportación de la Junta la convierte en la socia mayoritaria del parque, con un 97% de la representación frente al resto de patronos.

La decisión de la Junta no ha gozado de buen predicamento entre las filas del PP. El secretario general del partido, Pablo García, aseguró ayer "invertir dinero público en el PTS sin planificación ni control no sirve de nada", y calificó la operación como "un ejemplo más de los despilfarros económicos del PSOE en la Junta de Andalucía". Según García, la Junta no puede dedicar el dinero de todos los andaluces a "salvar proyectos socialistas creados con fines electorales y que han acabado en proyectos chapuceros y mediocres". Al hilo, el secretario general del PP puso de ejemplo el Centro de Empresas que aún no ha abierto sus puertas, y aseguró que el parque es una muestra de "un modelo deficitario, que tiene que ser rescatado cada año en los presupuestos de la Junta y que no está cumpliendo las expectativas de esplendor económico con las que se presentó".

Por su parte, el gerente de la Fundación PTS, Jesús Quero, señaló que no se trata de ningún despilfarro, sino del pago de una deuda contraída en su día para financiar la construcción del parque a través de unos préstamos "inmejorables" con condiciones muy favorables y sin apenas interés. De hecho, Quero recordó que fue un gobierno del PP el que puso en marcha en 2001 estos fondos reembolsables, que son los que han permitido levantar unos activos que tienen un valor de más de 40 millones de euros.