Los argumentos contra la UDEF de la ex número 2 de la Alhambra

Después de haber pasado 17 meses "sin que se haya hecho oír la voz de los investigados" en el marco del caso de las audioguías que lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, la que fuera número 2 del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, ha remitido un escrito de alegaciones contra los planteamientos expuestos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Chamorro considera que ha tenido que "aguantar de manera estoica el chaparrón mediático, la condena social y el ostracismo laboral sin haberse recibido declaración a los investigados".

En el epílogo, Chamorro incide en que "la mayoría de las cuestiones que se ponen en tela de juicio por la investigación policial son relativas", a lo que agrega que "al menos discutibles". De ahí que en el escrito, al que ha podido acceder Granada Hoy, se remarque el hecho de que "algunas conclusiones se desvanecen enseguida cuando se consulta a los órganos ad-hoc".

La investigada recuerda que ha tenido que aguantar "estoicamente el chaparrón mediático"

Por otro lado, censura que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "aún no se haya pronunciado sobre la legalidad o irregularidad de la adjudicación, prórroga y desarrollo del contrato". En ese sentido, la representante de Chamorro remarca que "no serán tan evidentes, palmarias, flagrantes y clamorosas las irregularidades".

En estos momentos, el trámite procesal de la causa iniciada en julio de 2015 sigue su curso. Cuando se cumplen más de dos años y medio del estallido del caso, la exsecretaria general de la Alhambra está a la espera de conocer el resultado de los informes policiales sobre la investigación patrimonial en marcha y del informe de la IGAE.

Mientras se produce ese anuncio, Chamorro ha optado por "ir rebatiendo las afirmaciones sobre el cúmulo de irregularidades" que le atribuye el informe policial que motiva el caso.

En el documento de alegaciones, que consta de 14 folios, se detallan uno por uno los asuntos bajo sospecha. El primer punto tiene que ver con la supuesta baja temeraria en el concurso público de las audioguías de la Alhambra. En esta cuestión apunta que la expresión "baja temeraria o desproporcionada" no puede ser en ningún caso aplicable a este caso concreto. Al tratarse, expone, de un expediente de ingresos y no de gasto en el que "no se selecciona a la empresa que presente la oferta de servicio más ventajosa por su mejor precio". Todo lo contrario, insiste, "se adjudica a la empresa que cumpliendo las condiciones y requisitos exigidos en el pliego, oferte el canon más elevado".

En relación al reconocimiento de deuda, Chamorro asegura que es "un resorte extraordinario" pero "profusamente" utilizado por las distintas administraciones. Además, indica, se siguió "estrictamente" el procedimiento que contempla la ley.

Sobre la modificación del contrato, reconoce que éste ha sido objeto de dos modificaciones a lo largo del periodo en vigor, "siempre con el único fin de favorecer el interés público". En los dos trámites, a juicio de Chamorro, el cambio está amparado por la ley y "no contraviene" lo establecido en el pliego que rige la contratación.

Otras de las gestiones bajo sospecha son los contratos con otras empresas para controlar las liquidaciones de las concesiones administrativas del Patronato de la Alhambra. Según entiende la exnúmero 2 del organigrama del monumento más visitado de España, el auto -que toma por base los informes policiales- "no toma en consideración que la función asignada a las dos empresas externas no es la misma". Además, refiere que los pliegos que rigen ambos contratos "fueron informados favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, que no apuntó motivación jurídica alguna contraria a la formulación de ninguna de sus cláusulas".

A cuenta de la no resolución del contrato de audioguía por impago, Chamorro señala que la dirección de la Alhambra "en ningún momento tuvo conocimiento de que se produjera un incumplimiento esencial o perturbación leve o grave del servicio". Además, sobre la prórroga del contrato remarca que se tramitó "de acuerdo con lo establecido en la Guía de Fiscalización y Control, publicada por la Consejería de Hacienda.

También se centra en otros asuntos como los endosos bancarios o la compensación de la deuda. Por último, sobre la valoración económica del 'pretendido' fraude dice que la consideración económica que realiza Policía y Fiscalía es "absolutamente rebatible".