Los armilleros reciben el primer convoy con los brazos abiertos

Dice el alcalde de Armilla, que hay operarios del Metro que ya se han convertido en armilleros. No le falta razón. Después de tanto tiempo de obras no es de extrañar que los vecinos hayan acabado por cogerle cariño a los operarios que, hierro a hierro, han forjado la estructura por la que circulará el Metro a partir del 31 de marzo. Tanto tiempo de espera también ha generado una gran expectativa en el municipio que ayer recibió al primer convoy en un día soleado con auténtica expectación.

Sobre las doce de la mañana, el tren alcanzó la parada de la Plaza de la Constitución, la más céntrica de la localidad. La bajada de un amplio número de personas y la presencia de periodistas con cámaras llamó la atención de los viandantes que, curiosos, se acercaron a la zona. Y no solo ellos se mostraron entusiasmados. Algunos comerciantes no dudaron en salir a las puertas de sus negocios para analizar el convoy en profundidad y soltar algunos chascarrillos con los propietarios de las tiendas vecinas. "Me he quedado impresionada", explicó Diana Ordóñez, vecina de Armilla que relató que la espera ha merecido la pena a pesar de que el Metro, después de tantos años, "ha llegado muy sucio" por las recientes precipitaciones mezcladas con polvo sahariano. Durante los años de obra intensa, tanto ella como su compañera Rosario Gutiérrez, llegaron a tardar hasta una hora en llegar al colegio donde trabajan ubicado en la capital. Ahora, esperan ir cómodamente subidas en este nuevo medio de transporte.

Los comerciantes del entorno también se mostraron muy satisfechos. María Victoria Fernández y Teresa Miranda que regentan una joyería y una panadería respectivamente se mostraron ilusionadas ante los beneficios que pueda conllevar el estreno. Precisamente, María Victoria Fernández, abrió la joyería en este punto estratégico a la espera de la inauguración. Lo mismo que hizo Juan Antonio Navarro que abrió hace cinco años un asadero de pollos en esta ubicación estratégica. "Hemos padecido la obra muchos años pero creo que va a merecer la pena", detalló Navarro que destacó que el mismo se beneficiará del estreno de la infraestructura como usuario.

Las vecinas de la localidad Purificación Barragán, Encarna Molina y Tere Megías también mostraron su entusiasmo. "Llevábamos tanto tiempo esperando que ya pensábamos que no lo veríamos", dijo Barragán contenta con la irrupción del Metro en Armilla. "Esperamos que su estreno sea para bien y no haya que quitarlo como ha pasado en otras ciudades", añadió Molina, que espera utilizarlo con frecuencia.