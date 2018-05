La artesanía tradicional y la digital se unen en el 'Granada Maker Day'

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a través del Centro Albayzín, y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, han organizado conjuntamente por segunda vez el 'Granada Maker Day', un espacio de conocimiento y cultura colaborativa, de tradición y contemporaneidad fusionados bajo el modelo de la cooperación y el entendimiento entre artesanos digitales, artesanos tradicionales y artistas diseñadores.

"Este proyecto entre artesanos granadinos y estudiantes universitarios de diseño ha tenido un doble objetivo. Por un lado, concienciar a los profesionales de la artesanía de la necesidad de innovar e introducir diseños más contemporáneos, y por otro, mostrar nuevos nichos de mercado para los estudiantes o egresados universitarios en el mundo de la artesanía", según señaló el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín Arcos. El Convento de Santa Inés, sede del Centro Albayzín, acogió ayer este evento que pretende dar visibilidad al movimiento maker y la cultura del DIY (Do it yourself: hazlo tu mismo) donde se entrecruzan la fabricación digital y la artesanía contemporánea. El encuentro sirvió para la presentación de los prototipos elaborados por los participantes en el proyecto de Artesanía+Diseño+ Arte.