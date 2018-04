"A lo único que aspiro es a cambiar el Gobierno para tener un AVE de verdad"

Clara Aguilera (Obéilar, 1964) asegura que está más a a gusto como eurodiputada que como consejera de la Junta. Principalmente, porque su pasión es la política sectorial y "el debate real de la pesca y la agricultura" está aquí que es donde se hacen las normas". Por aquí se refiere a Europa, a su agenda entre Bruselas, los fines de semana en los que suele venir a España para continuar su actividad política en reuniones profesionales y otros eventos y descansar lo que puede en Granada. Una vez al mes le toca viajar también a Estrasburgo para los plenos del Parlamento Europeo, como el de este abril en el que se debate la nueva normativa de agricultura ecológica en la que su opinión ha sido decisiva. Granada Hoy habla con ella el mismo día en el que el presidente Emmanuel Macron ha presentado sus credenciales ante la Cámara pidiendo una Europa más soberana. La Europa en la que cree Clara Aguilera también es una con una idea común que huya de nacionalismos y por eso manda aviso a navegantes: "En Granada hacemos debates muy pequeños, deberíamos tener una mirada más global", afirma tras su cuatro años viendo la provincia con la perspectiva que da el salir fuera a hacer política.

-El campo granadino arrastra problemas históricos como el de las conducciones de Rules. ¿Cuándo se va a dar una soluciones a los regantes?

-El problema de Rules es un insulto a los granadinos. Hace poco vino un consorcio de Motril a Bruselas y lo hablaron con compañeros del Parlamento que no podían entender cómo puede haber una presa pública terminada que no la esté utilizando nadie porque no tenga hechas las conducciones. Es una mala gestión en general de hace muchos años, no sólo de este Gobierno. Al final, no se ha priorizado lo suficientemente. Es un grave problema para la agricultura y también para el abastecimiento humano. Hay que alabar el trabajo de la comunidad de regantes por negociar y buscarle solución. El camino debe ser intentar negociar hasta que esto se establezca. Hay dineros para hacerlos pero el que lo negocia es el Gobierno de España, y no es un tema de dinero sino de prioridad política.

-Se habla mucho de los males y las dificultades del sector, pero ¿en qué ha mejorado la agricultura granadina y andaluza en los últimos años?

-El campo granadino y el andaluz en general han mejorado mucho su situación. Está más organizada la producción. Hay estructuras comerciales en la Costa donde la agricultura es muy rentable, y en Granada el sector del aceite, que está cooperativizado, presenta también estructuras comerciales superiores accediendo a nuevos mercados y es muy competitivo. También está resultando competitivo el sector del fruto seco de la almendra. Hemos mejorado en la estructura organizativa y comercial. Y, sobre todo, en saber que no hay otro camino que hacer calidad en un producto, que cuando ofertas un producto tienes que ofrecerlo de la mejor manera posible.

-¿Cuándo podremos hablar del despegue una comarca con tanto potencial como la Costa Tropical de Granada?

-Cuando hablamos de despegue no tengo muy claro de hacia dónde queremos llegar. El mismo tipo de agricultura que se hace en Motril es la que en El Ejido o en Níjar. A pesar de las dificultades de infraestructuras, que las hay, y las dificultades en el agua, que las hay, el sector se ha organizado y es muy competitivo. Lo importante es que no se debe de romper un equilibrio entre dos sectores muy importantes para la economía: el turístico y el agrícola. No veo bien cuando veo que hay municipios, me da igual el color político, que quieren favorecer una cosa destruyendo la otra. Hay un buen equilibrio construido en los municipios. Puede convivir una agricultura tropical excelentemente organizada y comercialmente interesante con un sector turístico que tenga su encanto. No le merma nada la parte turística con mantener unos tropicales que dan esa visión diferente.

-El aislamiento ferroviario de Granada lo conocen ya en toda Europa. ¿Confía en la promesa de que el AVE llegue en 2018?

-Estoy angustiada y desesperada con ese tema. A lo único que aspiro es a cambiar el Gobierno para que tengamos un AVE de verdad. Es cierto que todos los gobiernos, incluidos los socialistas, hemos tenido equivocaciones en las infraestructuras con respecto a Granada, no niego la mayor. Pero creo que se está llegando a un grado de situación diferente. Había un proyecto para traer el AVE a Granada que dejó Pepe Blanco y que después se modificó rotundamente, se cambió la obra a sabiendas de que estaba mal hecha y con un engaño a los ciudadanos diciendo que eso se va a cambiar y se va a mejorar.

-Entonces, ¿cómo va a llegar la Alta Velocidad a Granada?

-Cuando finalicen esa obra con ese túnel que da miedo. Yo no soy experta en prevención de riesgos laborales, pero no hay que serlo para decir esto está mal hecho. Una vez que se terminé la obra y se ponga en marcha el tren, estaremos condenados. Como estamos condenados a tener una estación decimonónica porque no se ha querido un proyecto de estación como tiene Málaga o como tiene Antequera en un campo. Vamos a cambiar la fachada, a limpiar los cristales y ya está. Ya hemos renunciado. Lo que se haga se va a quedar hecho. Mi aspiración es cambiar este Gobierno y que venga alguien que se comprometa con Granada. El túnel y la obra que yo he ido a ver con mis ojos es insostenible. Y van a pasar trenes por ahí porque la esperanza del PP es que una vez que lleguen los trenes, la gente se tranquiliza. El PP está forzando la máquina en hacer unas obras y que haya paso de trenes, lo que pasa que está tardando mucho y lo está haciendo mal.

-Ha cumplido ya cuatro años en su escaño de la Eurocámara, ¿cómo se ve Granada con la perspectiva que da la lejanía?

-Voy y vengo todas las semanas a Granada. La perspectiva que da la distancia es que a veces hacemos unos debates falsos, de que se discuten tonterías y no lo sustantivo de los temas. Hacemos unos debates muy pequeños cuando tendríamos que hacer una mirada más global de Granada y su potencialidad, que la tiene. Nos gusta mucho quejarnos. No digo yo que no haya temas como la carretera de la Costa que se terminó la última o el agravio del tren, pero tenemos que hacer una mirada más global y no enzarzarnos a veces en determinadas cuestiones.

-¿Qué está aprendiendo de su trabajo de europarlamentaria?

-Lo que he aprendido de Europa es que son necesarios más acuerdos y menos enfrentamientos entre determinados sectores y distintos partidos. El acuerdo siempre es más positivo que el enfrentamiento, que te da titular para un día, pero no construyes. Ha sido muy interesante conocer la cultura del pacto en el Parlamento Europeo, ya que no te vale el visto bueno del grupo porque cada diputado puede votar lo que quiera. Esa cultura europea del pacto y la negociación es muy buena, mientras que en la sociedad española es más difícil cada vez que se lleguen a pactos.

-Estamos ya en el horizonte electoral con las municipales a la vuelta de la esquina, ¿Cómo valora el trabajo de Francisco Cuenca en el Ayuntamiento de Granada para afrontar las urnas frente a la alternativa que propone el Partido Popular con Sebastián Pérez?

-A pesar de las dificultades, Paco Cuenca está haciendo un buen trabajo porque son 8 concejales de 27. Y le veo mucho mérito, muchas veces le digo que no sé cómo sacan las cosas adelante porque, al final, son muy poca gente y con pocos apoyos. Están haciendo un gran esfuerzo y van saliendo adelante. Mientras que veo un PP al que la corrupción, especialmente en el Ayuntamiento, lo ha dilapidado y le ha abierto un cisma. Sebastián Pérez está haciendo una muy mala gestión de su partido y lo que muestra no es una alternativa interesante para los granadinos.

-Sin embargo, el PP podría contar con la baza de encontrar una alianza con Ciudadanos para darle la vuelta la situación en Andalucía y en muchas de las capitales.

-Pero lo de Ciudadanos lo que puede ser es un sorpasso en la derecha y no que los apoye a ellos. Lo que las encuestas dicen es que en Andalucía, Ciudadanos puede ser el partido más votado de la derecha y no el PP. No es tan interesante para ellos porque digo yo que el PP aspirará a gobernar alguna vez en Andalucía y a volver a tener un gobierno en Granada ganado electoralmente.

-Sebastián Pérez aseguró recientemente que no teme a Francisco Cuenca como rival político porque nunca ha ganado unas elecciones.

-¿Y él sí? Es un mal ejemplo cuando de momento él, a lo mejor, ha ganado al parchís en su casa. No sé yo qué elecciones ha ganado por elección directa. Su partido sí ha ganado y Pepe Torres también muchas. Yo no elegiría ese ejemplo.

-Cambiando de tercio, y yéndonos a Europa. ¿Ve en Macron a un líder de la Unión?

-A mí me ha gustado su intervención sobre los nacionalismos, ha dicho una cosa muy importante que es que hay que respetar la constitución de los países y es un aviso a navegantes para el independentismo catalán. Me gusta que él cree en Europa y que ha dicho que son necesario más recursos y más políticas comunes. Creo que es un líder interesante. Ha solventado bien el tema del eje franco-alemán, para Francia es importante entenderse con Alemania por cuestiones históricas. Pero no quiero que haya líderes importantes y de segunda. Quiero que al presidente español, sea quien sea, que se le respete como uno más de los grandes países. Ya me gustaría tener un presidente que abordara todos los temas como ha hecho Macron y no uno del perfil tan plano de Rajoy.

-¿Y cómo es la Europa en la que cree Clara Aguilera?

-Una Europa que crezca y que dejemos el nacionalismo que sólo trae guerras y conflictos. Que trabajemos más por la idea común. Cualquier tema en común en la Unión Europea es un beneficio para todos.

-Hay analistas políticos que aseguran que la socialdemocracia europea está casi extinguida porque el centroderecha ha incorporado partes del discurso de los socialistas para completar el suyo.

-No es cierto. Hacen un discurso no tan radical, un discurso más homologado pero los hechos son otros. La socialdemocracia tiene mucho que mejorar también y saber qué quiere. En Europa a veces nos encontramos un poco perdidos por haber conseguidos esos estándares en la sociedad del bienestar. El éxito ha llevado a la socialdemocracia a replantearse que es lo que quiere. Tenemos que resetearnos y marcar bien los objetivos y, sobre todo, no desdibujarnos. Tener un mensaje claro que es lo que quiere la gente, aunque a veces no guste lo que se dice. Con el populismo no vamos a ninguna parte. Creo que tenemos que reconducir la socialdemocracia y trabajar en el futuro.