Las autoescuelas convocan una protesta para 'parar' la huelga de examinadores

Las autoescuelas están desesperadas. La huelga de examinadores de Tráfico iniciada el pasado 19 de junio y que se repite tres días cada semana ha provocado una lista de espera para hacer la prueba práctica del permiso de conducir interminable. La gravedad del conflicto es tal que el presidente de la Federación Provincial de Autoescuelas, José Blas Valero, quien también preside la federación a nivel regiona, ha decidido convocar una manifestación para protestar y exigir al Gobierno soluciones inmediatas. Así, ayer todos los presidentes del colectivo en Andalucía pactaron convocar una manifestación que será dentro de aproximadamente unos quince días y con la que pretenden exigir soluciones ante esta huelga de examinadores que está asfixiando las cuentas de las autoescuelas en pleno verano, uno de los momentos más rentables del año en provincias como Granada.

"Estamos desesperados, no se examina ni lunes, ni martes ni miércoles y la cola de alumnos que se acumula es de casi 200 personas diarias. Así no podemos continuar porque al final no podremos darle de comer a nuestras familias", lamenta Blas Valero quien durante todo este tiempo se había mostrado más contenido en su reivindicación pero que ayer estalló ante una situación que ya les supera.

Cada jornada de paros dejan de examinarse en Granada una media de 200 alumnos

La mayoría de los alumnos han desechado recibir clases prácticas la imposibilidad de fijar una fecha realista para hacer el examen. Pero además, en muchos casos los alumnos culpan a las autoescuelas lo que genera no pocos conflictos. "Vamos a sacar todos nuestros coches de autoescuela a la calle para decir al gobierno que dé una solución urgente a este conflicto", destacó Blas Valero que anunciará la fecha de la protesta cuando cuente con el permiso pertinente de la Subdelegación del Gobierno.

La huelga de examinadores de Tráfico comenzó el pasado 19 de junio aunque ya tenía un precedente el dos del mismo mes. Funcionarios de la DGT de toda España decidieron convocar un paro durante todos los lunes, martes y miércoles que quedaban del mes de junio y que se prolongarán en julio. Los motivos de los funcionarios para hacer esta dura protesta están fundamentados en la enorme presión que sufren por la falta de personal que asfixia a la plantilla desde hace años. Pero además, por la negativa del Gobierno central a subirles el sueldo tal y como se había comprometido en octubre de 2015 junto a otras peticiones de los trabajadores como la posibilidad de dar la nota final del examen en un lugar seguro. Según informó CSIF Granada a través de un comunicado, dado que sus reivindicaciones no se han adoptado, decidieron convocar esta huelga que salpica directamente la labor de las autoescuelas. Como solución el Gobierno anunció su intención de formar a militares para que puedan realizar las pruebas. Pero los plazos de esta maniobra se desconocen y tanto las autoescuelas como los alumnos necesitan soluciones urgentes.