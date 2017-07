Las autoescuelas, en pie de guerra

La situación es insostenible para las autoescuelas. Durante las últimas semanas han visto cómo la huelga de examinadores, junto a la falta de personal cualificado para realizar los exámenes, ha provocado "un gran tapón difícil de desatascar", según explicó el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada (APAG), José Blas Valero.

Ayer fue el día elegido para hacer un gran 'éxodo' por las calles de Granada denunciando la situación y utilizando el principal motor de las autoescuelas: unos 300 vehículos que pidieron una mejora urgente de la situación.

El principal motivo de la marcha, destacó José Blas Valero, es la "imposibilidad de realizar nuestro trabajo porque la Administración no nos da efectivos y personal suficiente, sin tener la posibilidad de examinar". Por ello se manifestaron bajo el lema: "Queremos examinar a nuestros alumnos" y exigieron un número de funcionarios suficientes que además "cree banquillo, es decir, que en el caso de una baja haya un suplente como ocurre en el fútbol", explicó el presidente.

El otro motivo de los retrasos acumulados durante verano reside en la huelga de examinadores que viene produciéndose desde el 19 de junio hasta el 31 de julio, ambos inclusive, de lunes a miércoles. José Blas Valero apuntó que en la provincia de Granada, donde el seguimiento de dicha huelga es del 65-70%, "implica la imposibilidad de examinar a unos 150-200 alumnos cada tres días", cifra que se dispara a los 2.500 aproximadamente a nivel andaluz.

Si bien la situación no es nueva, sí que se ha recrudecido durante los últimos meses. Además, la situación no mejora en el caso de los pueblos: un profesor de la Autoescuela Plasencia (Baza), José Juan Plasencia, explica que "los alumnos de verano -la mayoría estudiantes-, se van a tener que ir a la Universidad perdiendo así una gran cantidad de ingresos". También indicó que aunque hubo un examen en junio, y otro recientemente, no "tenemos perspectivas de otro hasta el mes de septiembre u octubre".

El asesor del presidente de la APAG, Octavio Cañadillas, apuntó que "no hay una masificación como tal durante los meses de verano", y que el motivo por el que el colectivo se ha echado a las calles reside en que "los alumnos están preparados para examinarse y cuando los enviamos a la prueba, previa tasa pagada, Tráfico no los examina porque los examinadores están en huelga".

El asesor también comentó que "la situación acaba afectando no solo a los alumnos, sino también a las autoescuelas", algo que expresó el presidente de la APAG, José Blas Valero en unas declaraciones que resumieron la situación actual: "en el momento en el que no podemos dar clases, las autoescuelas no obtenemos ningún tipo de ingreso", así que se ven abocadas a una situación de "ruina".