El avance de los pisos turísticos encarece el alquiler casi un 10%

¿alquilar un bonito apartamento para dos personas por 225 euros durante un solo fin de semana o hacerlo por 350 euros para todo un mes? No hace falta sacar la calculadora para saber qué opción es más rentable y cuál es la que han elegido en los últimos años cientos de propietarios que antes ni se habrían planteado poner sus segundas residencias al servicio de la industria turística granadina. Las viviendas con fines turísticos, que salieron de la alegalidad con la entrada en vigor del decreto de la Junta de Andalucía, han cambiado de la noche a la mañana el sector, incrementado la oferta reglada y compitiendo con la planta tradicional compuesta por hoteles, hostales y apartahoteles. Pero los efectos de este tipo de alojamientos, que han crecido como la espuma a raíz del éxito de plataformas como Airbnb, van mucho más allá del sector turístico. La presión de los pisos destinados en exclusiva a viajeros se deja notar también, y mucho, en el mercado del alquiler y en el día a día de los barrios con mayor tirón turístico, como el centro y el Albaicín.

Una de las consecuencias más claras de este nuevo tipo de alojamientos es la caída de la oferta y, por tanto, la subida de los precios. Según el último informe anual elaborado por Idealista, la capital ha experimentado un incremento de los precios de los pisos en alquiler cercano al 10%. De los 5,8 euros el metro cuadrado que costaba de media el alquiler al cierre de 2015 se ha pasado a 6,4 euros, un 9,3% más. Este incremento también está relacionado con el hecho de que cada vez haya más consumidores que opten por el alquiler en lugar de la venta, pero en determinados barrios y en determinadas zonas, la escalada de precios está más vinculada a los pisos turísticos.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Francisco Javier García Valdecasas, confirma que Granada es una ciudad "muy demandada" para el alquiler, y que los precios están subiendo aunque "no escandalosamente". Según el experto, se trata de "una subida moderada que atiende al dinamismo del mercado del alquiler", aunque admite que en determinadas zonas "el uso turístico tiene su influencia". En lo que más se nota es en el "aumento de la demanda", que se une a una tendencia general al alza propiciada por la crisis y las pocas opciones de compra de los granadinos ante la inestabilidad laboral.

La regularización de las viviendas turísticas ha dado pie, además, a que determinados propietarios o empresas se hagan con varios pisos o incluso edificios enteros para destinarlos al alojamiento de viajeros. Así lo explica el delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Granada, Francisco Iglesias, que asegura que el incremento de la demanda es más notorio en el mercado turístico que en el residencial. En cualquier caso, que el precio del alquiler haya subido por la mayor demanda tiene que ver con la presión estudiantil -uno de los principales mercados en el sector del alquiler granadino- y turística. En este caso, apunta Iglesias, la oferta está "muy localizada" y se centra en zonas como el casco histórico (sobre todo Puerta Real o la zona de Bib-rambla) y el Albaicín.

Los hosteleros, que han demostrado en muchas ocasiones su desacuerdo con la "laxa" regularización de las viviendas turísticas, apuntan que estos alojamientos no solo afectan a las cuentas de los negocios tradicionales -por aquello de que hay que compartir la misma tarta con más comensales-, sino que también pueden suponer una amenaza para los propios barrios. No solo por las molestias que acarrean, sino porque pueden llegar a fomentar el despoblamiento de la zonas más turísticas de la capital.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, asegura que el avance de los pisos turísticos ha dificultado la labor de encontrar un alquiler de larga duración, lo que disuade a futuros residentes de irse a vivir a zonas como el centro histórico o el Albaicín y las pone en riesgo de despoblación. El problema no son tanto los propietarios particulares que alquilan su segunda residencia, sino el hecho de que, de la mano de la regularización, haya muchas empresas que se estén dedicando a "acaparar" viviendas dadas de alta por particulares para gestionarlas. "La realidad supera la norma", apunta Betoret, que recuerda que el decreto de viviendas con fines turísticos no fue concebido para esta posibilidad. "Habría que pensar en readaptarlo y endurecer la norma para determinar quién puede dedicarse a esto. El problema de fondo es que no hay limitación para los operadores que se dedican a una actividad económica a través de los particulares que se han dado de alta en el Registro de Turismo. Hay que cambiar la norma para hacer frente a ese gran volumen de pisos que repercuten en el turismo y en la especulación de los alquileres", apunta Betoret.

Quienes sufren en primera persona las consecuencias de esta nueva moda turística, que viene para quedarse, son los propios vecinos de los barrios con mayor afluencia de viajeros. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín, Lola Boloix, asegura que la 'colonización' del barrio por los turistas es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los vecinos. Boloix recuerda que ésta no es una situación nueva y que "perjudica mucho a los residentes".

Las molestias derivadas de la incompatibilidad entre el uso turístico y el uso residencial en un mismo edificio -una cuestión de horarios, principalmente- ha empujado a varios vecinos a marcharse de su vivienda, y la subida de los precios del alquiler no favorece que se queden en el barrio. "La gente se va del barrio por muchos motivos, pero esto desde luego no ayuda", indica Boloix. Otro de los efectos más perniciosos en la vida del barrio, según la asociación de vecinos, es la desaparición de los comercios de primera necesidad y su sustitución por tiendas de souvenirs y negocios destinados a los turistas. "Los pequeños comercios, que son los que hacían que se pudiera vivir en el barrio, se están transformando en comercios y bares para turistas. No tenemos dónde comprar". Un buen ejemplo, según la presidenta de los vecinos, es la calle Calderería Nueva, donde ya no hay ni una tienda de comestibles. "Ahora tienes que bajar hasta Granada para comparar el pan", lamenta Boloix, que subraya que los barrios "se vacían" si no tienen lo suficiente para poder vivir en ellos. "Si te tienes que desplazar para lo imprescindible, te cambias de zona".

Desde la Asociación de Vecinos del Albacín, por su parte, reconocen la aportación que el turismo realiza al barrio, y los ingresos que suponen los apartamentos turísticos, aunque advierten de la importancia de evitar la "masificación y la concentración". Lo importante, según explica Pepe Bigorra, miembro de la asociación, es "diversificar las corrientes turísticas", algo que solo puede hacerse diversificando la oferta.Los vecinos del barrio, al igual que los del Bajo Albaicín, destacan que una de las consecuencias más evidentes de la afluencia de turistas es "la mala distribución del comercio minorista", que poco a poco se va convirtiendo en negocios destinados a los viajeros que no tienen en cuenta las necesidades de los vecinos.

En el Realejo las consecuencias de los pisos turísticos no son ni tan molestas ni tan evidentes como en el Albaicín. La presidenta de la asociación de vecinos, Piedad Cardenete, dice que aunque es cierto que algunos pisos se alquilan por semana o días sueltos, lo que dificulta encontrar viviendas para largos periodos, no ocasionan mayores problemas. "A veces ocasionan molestias, pero no es tan grave como en el Albaicín", indica Cardenete, que apunta que el barrio sí que tiene un elevado número de pisos de estudiantes por la cercanía de la Escuela de Arquitectura.

